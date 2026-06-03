SpaceX готовит новый бизнес в космосе – компания хочет производить продукцию на орбите

SpaceX приближается к запуску нового направления деятельности, которое может оказаться не менее перспективным, чем спутниковый интернет или космические перевозки. Компания уже получила разрешение на испытания специальных капсул для работы на орбите.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) одобрило тестовые полеты новых капсул Starfall, которые разрабатывает компания SpaceX. Проект призван открыть для компании новый рынок – орбитальное производство продукции в условиях микрогравитации. Об этом пишет Gizmodo.

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Для чего SpaceX создает капсулы Starfall?

Информации о Starfall пока немного. Впервые о программе стало известно в 2025 году после публикации материала Bloomberg. Тогда сообщалось, что SpaceX планирует использовать свои ракеты для доставки специальных капсул на орбиту, где они смогут производить коммерческую продукцию, в частности компоненты для фармацевтической отрасли.

Новые документы FAA позволили впервые узнать больше о технических характеристиках аппарата. Starfall представляет собой беспилотную капсулу дискообразной формы диаметром около 3,1 метра и высотой примерно 0,75 метра.

Конструкция состоит из алюминиевой верхней части и теплозащитного экрана из углеродного волокна. Такая защита необходима для безопасного возвращения груза сквозь атмосферу Земли. Каждая капсула сможет доставлять на орбиту до 1000 килограммов полезной нагрузки. Внутренний отсек для грузов будет иметь размеры примерно 2,5 метра в длину, 1,5 метра в ширину и 0,5 метра в высоту.

Для запуска компания планирует использовать как ракету Falcon 9, так и перспективную систему Starship.

После завершения миссии капсула будет возвращаться на Землю с помощью комплекса парашютов. Перед приводнением теплозащитный экран будет отделяться от аппарата, после чего капсула будет совершать посадку в Тихом океане. Оттуда ее будут подбирать суда SpaceX. FAA уже одобрило две тестовые операции по возвращению Starfall у побережья американского штата Калифорния.

Почему производство в космосе привлекает внимание бизнеса?

Идея изготовления продукции на орбите существует уже несколько десятилетий. Главное преимущество заключается в условиях микрогравитации, которые невозможно воспроизвести на Земле в течение длительного времени.

Отсутствие влияния силы тяжести позволяет создавать материалы и кристаллические структуры с характеристиками, которых сложно или невозможно достичь в наземных лабораториях. Особый интерес к таким технологиям проявляет фармацевтическая отрасль, поскольку некоторые лекарственные препараты могут получать новые свойства благодаря выращиванию кристаллов в космосе.

Именно это направление сегодня считается одним из самых перспективных для орбитального производства.

Несмотря на то, что рынок находится лишь на начальной стадии развития, у него уже появились первые специализированные игроки. Одним из лидеров считается калифорнийский стартап Varda Space Industries. Компания уже осуществила шесть миссий своих производственных капсул серии W и недавно заключила соглашение с фармацевтической компанией по разработке новых версий лекарственных препаратов в космосе.

Впрочем, у SpaceX есть важное преимущество. Если Varda вынуждена пользоваться услугами сторонних операторов запусков, то сама SpaceX обладает одной из крупнейших ракетных флотилий в мире и имеет прямой доступ к орбите.

Фактически компания может одновременно выступать производителем капсул, оператором запусков и поставщиком транспортных услуг.

Еще один шаг к космической экономике

В документах FAA Starfall описывается как "массово производимый аппарат для возвращения грузов с орбиты". По данным Bloomberg, SpaceX рассчитывает сделать систему полностью операционной к концу десятилетия.

Если проект окажется успешным, компания сможет значительно расширить свой бизнес за пределы запусков спутников, доставки грузов на орбиту и развития спутникового интернета Starlink.

По мнению аналитиков отрасли, именно производство продукции в космосе может стать одним из ключевых элементов будущей космической экономики. А благодаря Starfall SpaceX стремится занять ведущие позиции на этом рынке еще до того, как он станет массовым.