Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) схвалило тестові польоти нових капсул Starfall, які розробляє компанія SpaceX. Проєкт покликаний відкрити для компанії новий ринок – орбітальне виробництво продукції в умовах мікрогравітації. Про це пише Gizmodo.

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Для чого SpaceX створює капсули Starfall?

Інформації про Starfall поки небагато. Вперше про програму стало відомо у 2025 році після публікації матеріалу Bloomberg. Тоді повідомлялося, що SpaceX планує використовувати свої ракети для доставки спеціальних капсул на орбіту, де вони зможуть виробляти комерційну продукцію, зокрема компоненти для фармацевтичної галузі.

Нові документи FAA дозволили вперше дізнатися більше про технічні характеристики апарата. Starfall являє собою безпілотну капсулу дископодібної форми діаметром близько 3,1 метра та висотою приблизно 0,75 метра.

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Конструкція складається з алюмінієвої верхньої частини та теплозахисного екрана з вуглецевого волокна. Такий захист необхідний для безпечного повернення вантажу крізь атмосферу Землі. Кожна капсула зможе доставляти на орбіту до 1000 кілограмів корисного навантаження. Внутрішній відсік для вантажів матиме розміри приблизно 2,5 метра завдовжки, 1,5 метра завширшки та 0,5 метра заввишки.

Для запуску компанія планує використовувати як ракету Falcon 9, так і перспективну систему Starship.

Після завершення місії капсула повертатиметься на Землю за допомогою комплексу парашутів. Перед приводненням теплозахисний екран відокремлюватиметься від апарата, після чого капсула здійснюватиме посадку в Тихому океані. Звідти її підбиратимуть судна SpaceX. FAA вже схвалило дві тестові операції з повернення Starfall біля узбережжя американського штату Каліфорнія.

Чому виробництво в космосі привертає увагу бізнесу?

Ідея виготовлення продукції на орбіті існує вже кілька десятиліть. Головна перевага полягає в умовах мікрогравітації, які неможливо відтворити на Землі протягом тривалого часу.

Відсутність впливу сили тяжіння дозволяє створювати матеріали та кристалічні структури з характеристиками, яких складно або неможливо досягти в наземних лабораторіях. Особливий інтерес до таких технологій проявляє фармацевтична галузь, оскільки деякі лікарські препарати можуть отримувати нові властивості завдяки вирощуванню кристалів у космосі.

Саме цей напрямок сьогодні вважається одним із найперспективніших для орбітального виробництва.

Попри те, що ринок перебуває лише на початковій стадії розвитку, у нього вже з'явилися перші спеціалізовані гравці. Одним із лідерів вважається каліфорнійський стартап Varda Space Industries. Компанія вже здійснила шість місій своїх виробничих капсул серії W та нещодавно уклала угоду з фармацевтичною компанією щодо розробки нових версій лікарських препаратів у космосі.

Втім, у SpaceX є важлива перевага. Якщо Varda змушена користуватися послугами сторонніх операторів запусків, то сама SpaceX володіє однією з найбільших ракетних флотилій у світі та має прямий доступ до орбіти.

Фактично компанія може одночасно виступати виробником капсул, оператором запусків і постачальником транспортних послуг.

Ще один крок до космічної економіки

У документах FAA Starfall описується як "масово вироблюваний апарат для повернення вантажів з орбіти". За даними Bloomberg, SpaceX розраховує зробити систему повністю операційною до кінця десятиліття.

Якщо проєкт виявиться успішним, компанія зможе значно розширити свій бізнес за межі запусків супутників, доставки вантажів на орбіту та розвитку супутникового інтернету Starlink.

На думку аналітиків галузі, саме виробництво продукції в космосі може стати одним із ключових елементів майбутньої космічної економіки. А завдяки Starfall SpaceX прагне зайняти провідні позиції на цьому ринку ще до того, як він стане масовим.