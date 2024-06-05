Электрический гиперкар Lotus Evija X побил рекорд Нюрбургринга, опередив Mercedes AMG-One

В мире автомобильных гонок с высокими ставками Нюрбургринг Нордшляйфе является лучшим испытательным полигоном. Полностью электрический гиперкар Lotus Evija X запечатлел свое имя в анналах истории гонок, побив предыдущий рекорд, принадлежавший Mercedes AMG-One на этом печально известном немецком автодроме.

Нюрбургринг Нордшляйфе, которую часто называют "Зеленым адом", – это изнурительная трасса длиной 20,8 км со 154 поворотами. Она известна своей сложной и часто коварной траекторией, которая требует максимальной производительности и точности.

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Эта трасса, построена в 1927 году, была полем битвы для производителей, которые стремились получить титул самого быстрого автомобиля в мире. Еще в первые дни его существования 12-минутный круг на средней скорости 96,5 км/ч считался выдающимся достижением.

В октябре 2023 года Lotus вышел на "кольцо" со своим сверхсовременным Evija X – гоночным автомобилем, созданным на основе уличной платформы Evija, легального электромобиля.

Несколько слов о характеристиках

Хотя трансмиссия и четыре электродвигателя Evija X остаются идентичными серийной модели Lotus, подвеска и аэродинамический обвес были существенно модифицированы. Эти усовершенствования позволяют ему поглощать неровности и сохранять стабильность на скорости 345 км/ч, генерируя более 2 994 кг прижимной силы благодаря усовершенствованному переднему сплиттеру, антикрылу и большому заднему крылу.



Lotus Evija X на трассе Нюрбургринг / Фото LOTUS

Силовую установку Evija X можно назвать не иначе как экстраординарной. Четыре электродвигателя развивают потрясающую мощность в 1 972 л.с. (1 470 кВт) и крутящий момент в 1 794 нм, что движет автомобиль с неумолимой силой. Электрокар получает энергию от аккумуляторной батареи емкостью 70 кВт-ч, что немного меньше, чем у дальнобойной Tesla Model 3, которая имеет батарею на 75 кВт-ч.

Исторический рекорд

Чи існує кросовер, який споживає небагато пального? Це рідкість, але буває. Середня витрата пального SUZUKI S-CROSS 2024 року становить від 4,9 літра на 100 кілометрів шляху залежно від трансмісії та типу приводу – передній чи повний.

С Дирком Мюллером, опытным водителем за рулем, Evija X нацелился на книгу рекордов. Результат: потрясающее время прохождения круга – 6:24.047. Это достижение ставит Evija X на четвертое место среди самых быстрых автомобилей, которые когда-либо покоряли "Зеленый ад".

Однако, что делает этот подвиг особенно значимым, так это то, что Lotus Evija X теперь является вторым самым быстрым полностью электрическим автомобилем, который когда-либо проезжал Нюрбургринг, и самым быстрым серийным шасси, которое когда-либо делало это, превзойдя предыдущий рекорд Mercedes AMG-One – 6:35.183, установленный в 2022 году.

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Lotus Evija X стоимостью 2,3 миллиона долларов и ограниченным тиражом в 130 единиц – это чудо современной инженерии. Его молниеносное время разгона 0-300 км/ч в 9,1 секунды является свидетельством его производительных возможностей.