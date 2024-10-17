Будущие спутники Starlink будут настолько большими, что запускать их будут только на Starship

Кошмар астрономов скоро станет еще хуже, ведь Илон Маск на днях заявил, что следующее поколение интернет-спутников Starlink будет намного больше, чем раньше. Настолько, что их нужно будет запускать посредством тяжелой ракеты Starship.

Детали

Маск процитировал твит, в котором говорилось, что SpaceX информирует Федеральную комиссию по связи о "значимых обновлениях" нового класса спутников. Глава компании добавил собственный комментарий, подчеркнув размер будущего флота, пишет Futurism.

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Спутники следующего поколения Starlink, которые настолько большие, что только Starship может их запустить, позволят в 10 раз увеличить пропускную способность и, благодаря уменьшению высоты, уменьшить задержку,

– написал Маск.

Это уже не первый и не второй раз, когда миллиардер говорит о запусках Starlink с помощью Starship, а не Falcon 9, как это делают сегодня. Но на этот раз планы выглядят несколько конкретнее, поскольку издание Ars Technica опубликовало запрос компании Маска в FCC. В нем компания просит о снижении высоты орбиты Starlink до менее чем 300 миль над поверхностью Земли (482 километра), а также, если Федеральная авиационная администрация также одобрит это решение, о возможность запускать спутники на корабле Starship с завода компании в Бока-Чика, штат Техас.

В заявке не указаны размеры новой модели спутников, а также не сказано много о Starship, кроме изменения угла запуска. Однако 14 октября появился новый твит от Майкла Николса, вице-президента Starlink по инжинирингу, в котором он заявил: "Спутник следующего поколения будет запущен на Starship и обеспечит гигабитную связь в любой точке мира. Сегодня мы стали на шаг ближе к этой реальности благодаря удивительному пятому полету". Николс имел в виду испытания Starship 13 октября, когда SpaceX успешно поймала ракету в полете.

Будет ли новое поколение спутников иметь лучшую связь, еще предстоит выяснить. В феврале прошлого года компания Илона Маска запустила то, что тогда считалось следующим поколением Starlink, но впоследствии анализ показал, что, хотя они и в 4 раза больше своих предшественников, на самом деле их сигнал был слабее, чем у предыдущей версии.