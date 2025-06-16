Как спутники Starlink мешает астрономам изучать Вселенную

Спутники Starlink от SpaceX, которые предназначены для обеспечения глобального интернет-покрытия, стали серьезным препятствием для астрономических исследований. Тысячи этих аппаратов излучают радиосигналы, мешающие наблюдениям с помощью высокочувствительных телескопов, направленных на изучение ранней Вселенной.

Команда исследователей под руководством профессора радиоастрономии Университета Кертина Стивена Тингея провела наблюдения за сигналами почти 2000 спутников Starlink, рассказывает 24 Канал со ссылкой на NewScientist.

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Для этого использовался прототип телескопа Square Kilometre Array, который строится в Австралии. Оказалось, что треть данных на определенных частотах подвергается воздействию радиоизлучения от этих спутников, что вызывает беспокойство относительно возможности изучения ранней Вселенной.

Проблема становится все более острой, ведь по состоянию на май 2025 года SpaceX имеет более 7600 спутников на низкой околоземной орбите, что составляет примерно две трети всех действующих спутников в мире. Компания планирует расширить свою сеть до десятков тысяч аппаратов.

Природа проблемы и ее последствия

У статье, которая еще не прошла рецензирование, Тингей и его коллеги предположили, что электроника малых спутников может случайно передавать радиосигналы через свои антенны. Эти сигналы чрезвычайно заметны во время радионаблюдений.

Если посмотреть на силу этих непреднамеренных излучений, они часто сравнимы с самыми яркими природными радиоисточниками на небе,

– отметил Тингей.

Интересно, что сигналы от SpaceX излучаются на частотах, защищенных Международным союзом электросвязи специально для радиоастрономии. Однако неясно, являются ли действия компании незаконными, поскольку эти передачи, вероятно, непреднамеренные. "Никто не нарушает правил, ведь такие типы излучений не регулируются", – пояснил Тингей, добавив, что в МСЭ уже начинают обсуждать возможное введение регуляций для подобных сигналов.

Другие помехи от Starlink

Кроме радиоизлучения, спутники Starlink ранее создавали проблемы из-за своей яркости, появляясь в виде огромных полос на изображениях ночного неба. SpaceX применила антибликовое покрытие и изменила ориентацию спутников, что несколько уменьшило помехи для астрономических наблюдений.

В 2023 году компания представила "распределенный отражатель Брэгга" – многослойную пластиковую конструкцию, которая рассеивает свет, но пропускает радиоволны. Эффективность этого решения пока остается непонятной.

Астрономы призывают SpaceX решить проблему непреднамеренного радиоизлучения.

"Лучший способ остановить эти излучения – уменьшить их или полностью прекратить", – отметил соавтор исследования, магистрант Университета Кертина Дилан Григг. Он добавил, что со стороны операторов было бы замечательно иметь меры для уменьшения воздействия на спутниках, и SpaceX уже сделала подобное в оптической астрономии.

К счастью, SpaceX открыта к диалогу. Тингей и Григг обратились к компании и обнаружили готовность к сотрудничеству со стороны ее представителей.

А несмотря на проблемы со Starlink наземные телескопы впервые зафиксировали поляризованное реликтовое микроволновое излучение, что ранее удавалось только космическим обсерваториям. Это открытие имеет значение для понимания эпохи реионизации, когда первые звезды начали формироваться во Вселенной.