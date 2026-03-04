Спутники показали масштабные изменения ледников Антарктиды: материк потерял 13000 километров льда

Новый анализ спутниковых наблюдений показал, что за последние три десятилетия Антарктида потеряла почти 13 тысяч квадратных километров так называемого "закрепленного льда". Речь идет о ледниках, которые опираются на дно континента.

Ученые считают, что главной причиной изменений является потепление океанских вод, которые подмывают ледовые массы снизу, сообщает Space.com.

Почему отступает антарктический лед и что показали спутники?

Международная команда исследователей под руководством ученых из Калифорнийского университета в Ирвайне проанализировала спутниковые данные за период с 1992 по 2025 год. За это время на материке исчезло примерно 12 950 км2 льда, который ранее был закреплен на скальном дне Антарктиды.

Исследователи сосредоточились на так называемой линии заземления льда – границе, где массивы льда, лежащие на суше, начинают плавать на поверхности океана. Эта зона является критически важной для климатических исследований: именно после ее отступления лед начинает непосредственно влиять на повышение уровня мирового океана.

По словам руководителя исследования Эрика Риньо, ученые уже десятилетиями знали о важности этой границы, но впервые удалось составить полную карту ее изменений для всей Антарктиды за 30 лет наблюдений.

Спутники помогли понять масштабы проблемы

Чтобы получить такие результаты, команда использовала данные большого количества спутниковых миссий космических агентств Европы, Канады, Японии, Италии, Германии и Аргентины. Радиолокационные инструменты позволили отслеживать, как плавающие ледовые шельфы поднимаются и опускаются во время приливов. Лед, лежащий на дне континента, не движется вместе с приливами – именно это помогло точно определить изменения положения линии заземления.

Анализ показал, что около 77% побережья Антарктиды оставалось стабильным по меньшей мере с 1996 года. Однако в некоторых регионах ситуация значительно тревожнее. Наибольшее отступление ледников зафиксировали в Западной Антарктиде, особенно вдоль побережья моря Амундсена и в секторе Гетц. В некоторых местах линия заземления сместилась на 42 километра.

Почему это происходит?

Главной причиной этого процесса ученые называют теплые океанские течения, которые проникают под ледовые шельфы через глубокие подводные каналы. Теплая вода подтачивает лед снизу, делая его тоньше и слабее. Из-за этого ледовые шельфы хуже сдерживают ледники, расположенные на суше.

Риньйо объясняет ситуацию простой аналогией: континентальный лед похож на воздушный шарик, который не проколот полностью, но там, где повреждения появляются, они могут быть очень глубокими.

Отдельную загадку для ученых создает северо-восточная часть Антарктического полуострова. В этом регионе еще до начала исследуемого периода разрушились несколько крупных ледовых шельфов, а ледники продолжают быстро отступать. Однако исследователи не нашли убедительных доказательств того, что здесь ключевую роль играет именно теплая океанская вода.

Это означает, что на изменение льда могут влиять другие факторы, которые пока остаются не до конца понятными.

Кроме фиксации уже произошедших изменений, новое исследование имеет важное значение для климатических прогнозов. Полученный 30-летний набор наблюдений позволяет проверять компьютерные модели, которые используются для прогнозирования повышения уровня мирового океана.

По мнению исследователей, любая модель климата должна воспроизводить эти реальные изменения, чтобы ее прогнозы можно было считать надежными.

Несмотря на то что значительная часть континента остается стабильной, ученые предупреждают: нынешний баланс может не сохраниться навсегда. Если процессы отступления льда усилятся, последствия для мирового океана могут стать значительно серьезнее.

Результаты исследования опубликовали 2 марта в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.