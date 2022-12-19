Google работает над технологией распознавания почерка врачей

На ежегодной конференции Google, которая прошла в Индии, компания анонсировала очень полезную разработку. Если ее реализуют, она упростит жизнь миллионам людей.

Новая функция будет встроена в Google Lens. Она найдет нужное вам лекарство по фотографии рецепта.

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Что известно

Речь фактически идет о своеобразном считывателе, который сможет распознавать написанное неразборчивым почерком. Функция позволит как загружать готовые фото из галереи, так и делать новые прямо в момент использования. Система распознает записи и покажет пользователю упомянутые в рецепте медицинские препараты.

Как заявляет сама компания, разработка ведется совместно с фармацевтами. Это позволяет предположить, что программа будет сравнивать текст (например, названия лекарств) с имеющимися на рынке названиями, находя нужные.

Исполнительный директор Google в Индии продемонстрировал на конференции работу этой функции, но о конкретных сроках ее запуска ничего не сказал. По его словам, компании еще "предстоит проделать большую работу, чтобы такая возможность стала доступной для всех".

Пока неизвестно, с какими языками будет работать технология. Однако, вероятно, первой она запустится именно в Индии – в стране самое большое в мире количество пользователей Google Lens.

Как отмечает источник, проблема неразборчивых рецептов существует десятилетиями. Большое количество врачей выписывают их наспех, что делает почти невозможным для пациентов понять, какие же лекарства нужно покупать. Многие технологические компании пытались что-то с этим сделать, но без особого успеха.