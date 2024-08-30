Нужно срочно обновить Chrome: Google исправила четыре серьезные уязвимости

Компания Google выпустила срочное обновление для своего браузера Chrome, которое устраняет четыре уязвимости с высокой степенью риска. Компания советует пользователям немедленно обновить свои браузеры, чтобы обеспечить защиту.

Это произошло сразу после выпуска версии 128 Chrome, которая также содержала важное исправление уязвимости нулевого дня.

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Что исправили в браузере?

В последнем обновлении Chrome 128 компания Google исправила четыре критические уязвимости, которые были обнаружены независимыми исследователями и сообщены разработчикам. Хотя ни одна из этих уязвимостей еще не была использована в реальных сценариях, их маркировка как "угрозы высокого риска" указывают на важность обновления.

Среди уязвимостей две были связаны с "путаницей типов" в движке JavaScript V8, идентифицированы как CVE-2024-7969 и CVE-2024-8194 .

и . Две другие – переполнения буфера в библиотеке 2D-графики Skia, каталогизированы как CVE-2024-8193 и CVE-2024-8198.

Пользователям рекомендуется вручную обновить свои браузеры Chrome, если автоматическое обновление еще не произошло.

Это можно сделать, перейдя в Настройки – Справка – О Google Chrome, где можно запустить процесс обновления.

Хотя специалисты Google оперативно решили эти проблемы, ожидается, что другие браузеры на базе Chromium, такие как Brave, Microsoft Edge, Opera и Vivaldi, также обновят свои версии. Сейчас эти браузеры работают на разных версиях Chromium, некоторые из них только что перешли на Chromium 128, а другие все еще используют старые версии.

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Однако во всех этих браузерах уже внедрена защита от уязвимости нулевого дня CVE-2024-7971, которая была исправлена на прошлой неделе. Пользователям рекомендуется быть бдительными и обновлять свои браузеры, чтобы избежать потенциальных рисков для безопасности.