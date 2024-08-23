Уязвимость была обнаружена в прошлом месяце благодаря совместным усилиям Центра разведки угроз и Центра реагирования на угрозы Microsoft. Однако, конкретные технические детали эксплойта не были обнародованы ни одной из компаний. И Google, и Microsoft отметили серьезность проблемы, поскольку она активно эксплуатируется.

А тем временем Лучшая функция искусственного интеллекта Google, которая до сих пор была только для смартфонов, придет в Chrome

Хотя Microsoft и Google являются конкурентами, эти две компании разделяют общий интерес к безопасности браузеров. Это особенно актуально, поскольку Microsoft Edge, как и Chrome, построен на основе проекта Google Chromium с открытым исходным кодом. Как следствие, любые уязвимости, обнаруженные в Chrome, скорее всего, присутствуют и в других браузерах на базе Chromium.

Кроме уязвимости нулевого дня, последнее обновление Chrome содержит семь других высокоприоритетных исправлений безопасности и тринадцать исправлений среднего или низкого приоритета.

Пользователям настоятельно рекомендуется немедленно обновить свои браузеры, чтобы защититься от потенциальных атак.

Чтобы обновить Chrome нужно перейти в "Настройки" – "Справка" – "О Google Chrome", разрешить загрузить обновление, а затем перезапустить браузер. Текущая версия для Windows и Linux – 128.0.6613.84, а для Mac – 128.0.6613.85.