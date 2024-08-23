Вразливість була виявлена минулого місяця завдяки спільним зусиллям Центру розвідки загроз та Центру реагування на загрози Microsoft. Однак, конкретні технічні деталі експлойту не були оприлюднені жодною з компаній. І Google, і Microsoft наголосили на серйозності проблеми, оскільки вона активно експлуатується.

А тим часом Найкраща функція штучного інтелекту Google, яка досі була лише для смартфонів, прийде у Chrome

Хоча Microsoft і Google є конкурентами, ці дві компанії поділяють спільний інтерес до безпеки браузерів. Це особливо актуально, оскільки Microsoft Edge, як і Chrome, побудований на основі проєкту Google Chromium з відкритим вихідним кодом. Як наслідок, будь-які вразливості, виявлені в Chrome, швидше за все, присутні і в інших браузерах на базі Chromium.

Окрім уразливості нульового дня, останнє оновлення Chrome містить сім інших високопріоритетних виправлень безпеки та тринадцять виправлень середнього або низького пріоритету.

Користувачам настійно рекомендується негайно оновити свої браузери, щоб захиститися від потенційних атак.

Щоб оновити Chrome потрібно перейти в "Налаштування" – "Довідка" – "Про Google Chrome", дозволити завантажити оновлення, а потім перезапустити браузер. Поточна версія для Windows і Linux – 128.0.6613.84, а для Mac – 128.0.6613.85.