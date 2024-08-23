Вразливість була виявлена минулого місяця завдяки спільним зусиллям Центру розвідки загроз та Центру реагування на загрози Microsoft. Однак, конкретні технічні деталі експлойту не були оприлюднені жодною з компаній. І Google, і Microsoft наголосили на серйозності проблеми, оскільки вона активно експлуатується.
А тим часом Найкраща функція штучного інтелекту Google, яка досі була лише для смартфонів, прийде у Chrome
Хоча Microsoft і Google є конкурентами, ці дві компанії поділяють спільний інтерес до безпеки браузерів. Це особливо актуально, оскільки Microsoft Edge, як і Chrome, побудований на основі проєкту Google Chromium з відкритим вихідним кодом. Як наслідок, будь-які вразливості, виявлені в Chrome, швидше за все, присутні і в інших браузерах на базі Chromium.
Окрім уразливості нульового дня, останнє оновлення Chrome містить сім інших високопріоритетних виправлень безпеки та тринадцять виправлень середнього або низького пріоритету.
Щоб оновити Chrome потрібно перейти в "Налаштування" – "Довідка" – "Про Google Chrome", дозволити завантажити оновлення, а потім перезапустити браузер. Поточна версія для Windows і Linux – 128.0.6613.84, а для Mac – 128.0.6613.85.