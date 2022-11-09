Награбил на три миллиарда: хакера, который в 2012 году украл 50 000 биткоинов, судят в США

Министерство юстиции США запустило процесс против 32-летнего Джеймса Чжуна, десять лет назад похитившего 50 000 биткоинов у известнейшего преступного маркетплейса Silk Road. Он всеми силами пытался скрыть деньги от стражей порядка.

Ранее правоохранители изъяли 3,36 миллиарда долларов в биткоинах, украденных у Silk Road. По нынешнему курсу эта криптовалюта стоит около 1 миллиарда долларов.

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Что известно

Silk Road был закрыт властями США в 2013 году. К этому моменту площадка предлагала своим пользователям самые разные незаконные товары и услуги, начиная от наркотиков и вирусов, заканчивая заказными убийствами. Глава Silk Road, Росс Ульбрихт, был арестован и в 2015 году приговорен к двойному пожизненному заключению, которое сейчас отбывает в США.

Джеймс Джун в сентябре 2012 года создал девять аккаунтов на Silk Road, на которые вносил депозиты в размере от 200 до 2000 биткоинов. Затем он инициировал более 140 быстрых транзакций, чтобы обмануть систему обработки вывода средств на Silk Road и перевести на свои счета около 50 000 биткоинов.

Например, 19 сентября 2012 года Чжун положил 500 биткоинов на кошелек Silk Road. Менее чем через пять секунд после внесения первоначального депозита он осуществил пять выводов по 500 биткоинов подряд – то есть в течение одной секунды – в результате чего чистая прибыль составила 2000 биткоинов,

– говорят следователи.

Обман системы принес болееи на момент конфискации в прошлом году эту криптовалюту оценивали примерно в, тогда как на момент получения в 2012 году стоила всего

Чжун переместил полученные средства на разные кошельки, пытаясь скрыть их след, и провел еще несколько манипуляций, увеличив свой "капитал" до 53 500 биткоинов. Однако это ему не помогло. В ноябре прошлого года Джуна задержали изъяв все награбленное. Кроме того, в доме обнаружили много наличных, серебряные и золотые слитки и монеты.

Что теперь

Приговор Чжуну будет вынесен 22 февраля 2023 года. По текущим обвинениям ему грозит до 20 лет лишения свободы.