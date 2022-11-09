Раніше правоохоронці вилучили 3,36 мільярда доларів у біткоїнах, які були вкрадені у Silk Road. За нинішнім курсом ця криптовалюта коштує близько 1 мільярда доларів.

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Що відомо

Silk Road був закритий владою США у 2013 році. До цього моменту майданчик пропонував своїм користувачам найрізноманітніші незаконні товари та послуги, починаючи від наркотиків і вірусів, закінчуючи замовними вбивствами. Глава Silk Road, Росс Ульбріхт, був заарештований і 2015 року засуджений до подвійного довічного ув'язнення, яке зараз відбуває у США.

Джеймс Джун у вересні 2012 року створив дев'ять облікових записів на Silk Road, на які вносив депозити в розмірі від 200 до 2000 біткойнів. Потім він ініціював понад 140 швидких транзакцій, щоб обдурити систему обробки виведення коштів на Silk Road і перевести на свої рахунки близько 50 000 біткойнів.

Наприклад, 19 вересня 2012 року Чжун поклав 500 біткойнів на гаманець Silk Road. Менш ніж через п'ять секунд після внесення початкового депозиту він здійснив п'ять виведень по 500 біткойнів поспіль – тобто протягом однієї секунди – у результаті чого чистий прибуток склав 2000 біткойнів,

– кажуть слідчі.

Обман системи приніс понад 51 680 біткойнів і на момент конфіскації торік цю криптовалюту оцінювали приблизно в 3,6 мільярда доларів, тоді як на момент отримання у 2012 році коштувала всього 650 000 доларів.

Чжун перемістив здобуті кошти на різні гаманці, намагаючись приховати їхній слід, та провів ще кілька маніпуляцій, збільшивши свій "капітал" до 53 500 біткойнів. Однак це йому не допомогло. У листопаді минулого року Джуна затримали й вилучили все награбоване. Крім того, в будинку знайшли багато готівки, срібні та золоті злитки й монети.

Що тепер

Вирок Чжуну буде винесено 22 лютого 2023 року. За поточними обвинуваченнями йому загрожує до 20 років позбавлення волі.