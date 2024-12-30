В США обнаружили уже девятого провайдера, которого взломали китайские государственные хакеры

История с крупной кибератакой Китая на телекоммуникационные компании США продолжается. Не так давно власти страны заявили, что угроза не устранена, поскольку хакеры остаются в сетях. И это было действительно так, поскольку теперь объявили о еще одном провайдере, который подвергся этому вторжению в свои системы.

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Атаку хакерской группы Salt Typhoon назвали крупнейшим телекоммуникационным взломом в американской истории. Эти преступники, как считают исследователи, работают на китайское правительство, а не на самих себя. Поэтому очевидно, что целью вторжения был доступ к разговорам и трафику граждан США. Среди систем, которые им удалось скомпрометировать, есть специальная система, которую официальное правительство использовало для прослушивания по решению суда. Поэтому можно понять, что Китай некоторое время – точные сроки неизвестны – мог слушать разговоры практически каждого жителя Соединенных Штатов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Теперь Соединенные Штаты определили девятую телекоммуникационную компанию, которая пострадала от атаки. Ранее мы слышали такие названия таких крупных операторов, как Verizon, AT&T и Lumen, у которых похитили большое количество метаданных, позволяющих определить геолокацию миллионов людей и записывать их звонки. В частности политиков, чиновников, активистов и предпринимателей.

Энн Нойбергер, заместитель советника по национальной безопасности США по вопросам кибербезопасности и новейших технологий, подтвердила, что в список жертв добавилась еще одна телекоммуникационная компания, но она не назвала, какая именно.

Правительство США неоднократно обвиняло Китай в проведении кибератак против американского бизнеса и государственных учреждений. Китай, однако, отрицает эти обвинения и утверждает, что выступает против любых кибератак.

Обнаружение девятой скомпрометированной телекоммуникационной компании вызывает беспокойство, поскольку это свидетельствует о том, что масштабы хакерской кампании могут быть шире, чем считалось изначально. Хотя все конкретные компании, вовлечены в список жертв, остаются нераскрытыми, многочисленные предупреждения правительства США, которые оно выпустило в последнее время, служат напоминанием об уязвимости телекоммуникационного сектора. В частности, недавно ФБР призвало всех немедленно перейти на мессенджеры, защищенные сквозным шифрованием.

Телекоммуникационные компании во всем мире, особенно в США и странах-союзниках, должны значительно усилить свою кибербезопасность, чтобы защититься от Salt Typhoon и других угроз кибершпионажа. Есть вероятность, что похожее вторжение Китай мог осуществить и в других странах.

Правительство США принимает меры для уменьшения этой угрозы, но очевидно, что для защиты американских телекоммуникационных сетей нужно сделать еще больше. Например, отменить закон о бэкдоре, который буквально обязывает телекоммуникационные компании оставлять лазейку для прослушивания.