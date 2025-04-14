Приобретение Instagram и WhatsApp пытаются отменить у Сути – Meta может потерять их

В понедельник, 14 апреля, в США стартовало судебное разбирательство дела против компании Meta, которую обвиняют в создании незаконной монополии на рынке социальных сетей. Американские антимонопольные регуляторы пытаются добиться отмены сделок по приобретению Instagram и WhatsApp.

Иск был подан Федеральной торговой комиссией (FTC) еще в 2020 году, сообщает 24 Канал. Согласно ему, покупка Instagram в 2012 году и WhatsApp в 2014-м была направлена не на развитие продуктов, а на устранение потенциальных конкурентов, которые могли угрожать доминированию Facebook на рынке социальных сетей.

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Ожидается, что генеральный директор Meta Марк Цукерберг выступит в суде с показаниями. Его допрос будет касаться в частности электронных писем, в которых он описывал приобретение Instagram как способ "нейтрализовать" возможного конкурента Facebook, а также высказывал опасения относительно того, что WhatsApp может превратиться в отдельную социальную сеть.

В ответ на обвинения компания Meta в судебных документах утверждает, что оба приобретения пошли на пользу пользователям. Также компания отмечает, что высказывания Цукерберга больше не имеют актуальности на фоне жесткой конкуренции со стороны TikTok от ByteDance, YouTube от Google и приложения для обмена сообщениями от Apple.

В качестве примера Meta приводит рост трафика в Instagram и Facebook во время кратковременной блокировки TikTok в США в январе.

В то же время FTC настаивает, что такие платформы, как X, TikTok, YouTube и Reddit, которые ориентированы на распространение контента незнакомцам по общим интересам, не могут считаться взаимозаменяемыми. Таким образом, регулятор продолжает считать, что Meta сохраняет доминирующее положение в сегменте личных социальных сетей.

Стоит напомнить, что не так давно Федеральный суд США обязал Meta ответить на иск о дискриминации американских работников, утверждая, что компания отдает предпочтение иностранцам с рабочими визами H-1B.