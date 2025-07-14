США потратят 1 миллиард долларов на "наступательные" хакерские операции

Администрация Трампа планирует потратить 1 миллиард долларов в течение следующих четырех лет на так называемые наступательные кибероперации. Этот шаг вызывает много вопросов, ведь одновременно с этим сокращаются средства на киберзащиту страны. Какие риски несет такая стратегия, и почему она вызывает критику среди экспертов и политиков?

Почему США выбирают кибератаки вместо защиты?

Эти средства, предусмотрены в рамках нового закона, известного как "One Big Beautiful Bill", будут направлены на усиление возможностей Командования Индо-Тихоокеанского региона США, которое действует в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Китай, главного геополитического соперника страны, пишет 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Наступательные кибероперации могут включать широкий спектр действий, от использования неизвестных уязвимостей в программном обеспечении (так называемых zero-day эксплойтов) до развертывания шпионских программ для похищения данных. Кроме того, эти операции охватывают создание инфраструктуры для кибератак, сбор разведывательных данных и приобретение интернет-трафика для анализа.

Однако этот шаг сопровождается значительным сокращением бюджета на киберзащиту:

Новый бюджет предусматривает уменьшение финансирования оборонных киберпрограмм на тот же 1 миллиард долларов, что вызывает беспокойство на фоне растущих угроз со стороны Китая и России.

Также было сокращено финансирование Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA), хотя часть этих сокращений была отменена после решения федерального суда, который признал незаконным увольнение 130 сотрудников.

Сенатор Рон Вайден, член Комитета по вопросам разведки Сената США, резко раскритиковал эти изменения. Он отметил, что сокращение финансирования киберзащиты оставляет страну уязвимой к атакам иностранных хакеров. По его словам, расширение наступательных операций может спровоцировать ответные действия не только против государственных учреждений, но и против местных больниц, органов власти и частных компаний, которые не имеют достаточных ресурсов для противостояния хакерам, поддерживаемым государствами.

Эксперты также высказывают опасения, что акцент на наступательных операциях вместо оборонительных может ослабить общую безопасность США в киберпространстве.

В то время, когда глобальная стоимость киберпреступности прогнозируется на уровне 18 триллионов долларов к 2030 году, сокращение бюджета на защиту выглядит как рискованный шаг.