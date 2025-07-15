Чому США обирають кібератаки замість захисту?

Ці кошти, передбачені в рамках нового закону, відомого як "One Big Beautiful Bill", будуть спрямовані на посилення можливостей Командування Індо-Тихоокеанського регіону США, яке діє в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, включаючи Китай, головного геополітичного суперника країни, пише 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Наступальні кібероперації можуть включати широкий спектр дій, від використання невідомих вразливостей у програмному забезпеченні (так званих zero-day експлойтів) до розгортання шпигунських програм для викрадення даних. Крім того, ці операції охоплюють створення інфраструктури для кібератак, збір розвідувальних даних та придбання інтернет-трафіку для аналізу.

Однак цей крок супроводжується значним скороченням бюджету на кіберзахист:

Новий бюджет передбачає зменшення фінансування оборонних кіберпрограм на той самий 1 мільярд доларів, що викликає занепокоєння на тлі зростаючих загроз із боку Китаю та Росії.

Також було скорочено фінансування Агентства з кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA), хоча частина цих скорочень була скасована після рішення федерального суду, який визнав незаконним звільнення 130 співробітників.

Сенатор Рон Вайден, член Комітету з питань розвідки Сенату США, різко розкритикував ці зміни. Він зазначив, що скорочення фінансування кіберзахисту залишає країну вразливою до атак іноземних хакерів. За його словами, розширення наступальних операцій може спровокувати дії у відповідь не лише проти державних установ, а й проти місцевих лікарень, органів влади та приватних компаній, які не мають достатніх ресурсів для протистояння хакерам, підтримуваним державами.

Експерти також висловлюють побоювання, що акцент на наступальних операціях замість оборонних може послабити загальну безпеку США в кіберпросторі.

У той час, коли глобальна вартість кіберзлочинності прогнозується на рівні 18 трильйонів доларів до 2030 року, скорочення бюджету на захист виглядає як ризикований крок.