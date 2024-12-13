Илон Маск перенес штаб-квартиру SpaceX в Starbace – город, который он основал в Техасе

Илон Маск официально перенес штаб-квартиру SpaceX из Калифорнии в Starbace, штат Техас. Объект Starbase, расположенный вблизи населенного пункта Бока-Чика, теперь является официальным зарегистрированным адресом для всей аэрокосмической компании.

Миллиардер выполнил свое обещание о переносе операционной базы аэрокосмического гиганта из Калифорнии в Техас. Ранее он уже обещал это сделать и наконец это время пришло, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

А тем временем Blue Origin раскрывает сроки запуска большой ракеты, хотя еще не получила на это разрешения

Этот объект уже служит местом запуска ракет и резиденцией для сотен сотрудников SpaceX. В рамках переезда руководство SpaceX обратилось к местным властям с просьбой организовать выборы, чтобы официально определить Starbace как официальный город.

В этом году юридический адрес компании также был перенесен из Делавэра в Техас. Это решение было принято на фоне недовольства Маска судебными решениями в Делавэре, в частности, делом, в котором суд вынес решение не в его пользу относительно 56 миллиардов долларов трудового вознаграждения.

Этот шаг перекликается с предыдущими решениями Маска о переносе операций других его компаний в Техас. В 2021 году Маск перенес штаб-квартиру Tesla из Калифорнии в Техас, сославшись на конфликт с властями Калифорнии из-за карантинных мер в отношении COVID-19 на сборочном заводе Tesla.

Наблюдатели отметили, что переезд также имел четкие финансовые стимулы, поскольку Техас предлагает более благоприятную налоговую среду. Примерно в то же время сам Илон Маск перенес свою личную резиденцию в Техас, хотя исследовательский центр Tesla продолжает работать в Калифорнии, где компания проводит критически важные проекты развития.

Читайте на сайте Не пропустите один из лучших метеорных дождей года: когда и как смотреть

Решение Маска перенести штаб-квартиры SpaceX и X (бывший Twitter) из Калифорнии в Техас также было связано с его недовольством недавними изменениями в калифорнийском законодательстве о правах подростков на гендерную идентичность.

С официальным переездом SpaceX в Starbase City Маск еще больше укрепляет свое присутствие в Техасе, где он сейчас имеет ключевые бизнес-интересы, охватывающие аэрокосмическую, автомобильную отрасли и социальные медиа.