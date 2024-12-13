Мільярдер виконав свою обіцянку щодо перенесення операційної бази аерокосмічного гіганта з Каліфорнії до Техасу. Раніше він вже обіцяв це зробити і нарешті цей час настав, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Цей об'єкт вже слугує місцем запуску ракет і резиденцією для сотень співробітників SpaceX. У рамках переїзду керівництво SpaceX звернулося до місцевої влади з проханням організувати вибори, щоб офіційно визначити Starbace як офіційне місто.

Цього року юридична адреса компанії також була перенесена з Делаверу до Техасу. Це рішення було прийнято на тлі невдоволення Маска судовими рішеннями в Делавері, зокрема, справою, в якій суд виніс рішення не на його користь щодо 56 мільярдів доларів трудової винагороди.

Цей крок перегукується з попередніми рішеннями Маска про перенесення операцій інших його компаній до Техасу. У 2021 році Маск переніс штаб-квартиру Tesla з Каліфорнії до Техасу, пославшись на конфлікт з владою Каліфорнії через карантинні заходи щодо COVID-19 на складальному заводі Tesla.

Спостерігачі відзначили, що переїзд також мав чіткі фінансові стимули, оскільки Техас пропонує більш сприятливе податкове середовище. Приблизно в той же час сам Ілон Маск переніс свою особисту резиденцію до Техасу, хоча дослідницький центр Tesla продовжує працювати в Каліфорнії, де компанія проводить критично важливі проекти розвитку.

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Рішення Маска перенести штаб-квартири SpaceX і X (колишній Twitter) з Каліфорнії до Техасу також було пов'язане з його невдоволенням нещодавніми змінами до каліфорнійського законодавства про права підлітків на гендерну ідентичність.

З офіційним переїздом SpaceX до Starbase City Маск ще більше зміцнює свою присутність у Техасі, де він зараз має ключові бізнес-інтереси, що охоплюють аерокосмічну, автомобільну галузі та соціальні медіа.