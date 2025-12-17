Теперь владельцы iPhone также могут воспользоваться Starlink Direct to Cell в Украине

Технология Starlink Direct to Cell, которую Киевстар запустил 4 ноября, теперь доступна и на iPhone. Она позволяет отправлять SMS через спутники SpaceX без наземного покрытия. За время работы сервисом уже воспользовались более 2 млн абонентов в Украине.

Starlink Direct to Cell – это технология, которая позволяет смартфонам с поддержкой 4G напрямую подключаться к спутникам Starlink в местах, где отсутствует обычная мобильная связь. Киевстар запустил ее 4 ноября, и за это время украинцы отправили и получили более 540 тысяч SMS-сообщений. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.

Что дает Starlink Direct to Cell и кому она доступна?

Наибольшее количество подключений фиксировалось в Киеве, Львове, Виннице, Хмельницком и Тернополе. В то же время наиболее активный обмен сообщениями наблюдается на Юге и Востоке Украины, где стабильная связь остается критически важной.

Сначала доступ к Starlink Direct to Cell получили владельцы смартфонов на Android. После недавнего обновления технология стала работать и на iPhone 13 и более новых моделях при условии установленной версии iOS от 26.2.

Как пишет Михаил Федоров у себя в TG-канале, на текущем этапе сервис поддерживает только обмен SMS. Для пользования нужны смартфон і SIM-карта с поддержкой 4G, а также пребывание под открытым небом. Покрытие Starlink Direct to Cell охватывает всю подконтрольную Украине территорию, за исключением временно оккупированных регионов, зон активных боевых действий и приграничных районов.

Разработчики рассматривают SMS как первый шаг. В 2026 году оператор планирует расширить функциональность технологии, добавив голосовые звонки и мобильный интернет через спутниковую связь.

Украинское правительство будет предоставлять новую поддержку для ветеранов, которые имеют статус внутренне перемещенных лиц. Они смогут оформить жилищный ваучер.

Запускаем новую программу поддержки для ветеранов, которые вынужденно покинули свои дома. Если вы ветеран со статусом ВПО и переместились с временно оккупированной территории, оформляйте жилищный ваучер в Дії – сертификат на 2 миллиона гривен, – рассказал Федоров. Ваучер можно использовать: для покупки готового жилья; инвестиции в новостройку; оформление ипотеки.