SpaceX обещает скоростной интернет со Starlink прямо на ваш смартфон – когда это заработает

Компания SpaceX рассказала о запланированном масштабном обновлении спутниковой связи Starlink. Планируется обеспечить скорость до 150 Мбит/с для каждого пользователя смартфона. Если эти планы реализуются, спутниковый интернет приблизится к уровню традиционных сетей 5G.

SpaceX продолжает развивать направление спутниковой связи для смартфонов. Недавно речь зашла о существенном росте скорости соединения. Во время конференции Space Connect руководитель политики SpaceX в сфере спутниковой связи Удривольф Пика заявил, что компания стремится достичь пиковой скорости на одного пользователя. По его словам, это выглядит невероятно, если учитывать ограничения канала связи между космосом и обычным мобильным телефоном, передает PCMag.

Смотрите также SpaceX теперь хочет делать боевые дроны с голосовым управлением и ИИ

Starlink собирается конкурировать с мобильными операторами?

Если SpaceX удастся реализовать этот показатель, спутниковый сервис станет близким по скорости к классическим наземным сетям 5G. Для сравнения, по данным Speedtest от Ookla, средняя скорость загрузки в сети 5G оператора T-Mobile составляет около 309 Мбит/с, а в AT&T – примерно 172 Мбит/с. То есть Starlink потенциально сможет приблизиться к нижней границе скоростей крупных мобильных сетей США.

Сейчас спутниковая мобильная услуга Starlink работает через T-Satellite – компанию, принадлежащую T-Mobile. Однако ее возможности пока существенно ограничены.

В Украине Starlink тоже предоставляет услугу соединения со спутником. Украинские абоненты Киевстар получили доступ к технологии Direct to Cell, однако услуга также пока ограничена только возможностью отправки текстовых сообщений, без дополнительной платы в пределах текущих тарифных планов.

В сетях T-Mobile сервис уже поддерживает текстовые сообщения, отдельные мобильные приложения и видеозвонки низкого качества, но скорость для одного пользователя не превышает 4 Мбит/с. Фактически это базовый уровень связи для экстренных ситуаций или отдаленных регионов.

Как работает эта технология?

Технология Starlink Direct to Cell базируется на простой, но амбициозной идее: спутники на низкой околоземной орбите – примерно 550 км – выполняют роль мобильных базовых станций. Фактически это "вышки связи" в космосе, которые передают сигнал непосредственно на обычный смартфон.

Главный плюс решения – отсутствие потребности в специальном оборудовании. Система совместима со стандартными 4G-телефонами. Смартфон использует собственные встроенные модули связи и воспринимает спутник как обычную наземную станцию оператора. Чтобы это стало возможным, SpaceX оснастила спутники второго поколения мощными антеннами.

Один аппарат способен формировать несколько зон покрытия диаметром примерно 30 – 50 километров и параллельно обслуживать тысячи абонентов. Переключение происходит автоматически. Если телефон теряет сигнал наземной сети, он подключается к спутнику без участия пользователя.

В то же время технология имеет естественное ограничение: необходима прямая видимость неба. В помещениях, подвалах или глубоких балках сигнал работать не будет.

Когда все заработает на уровне качества мобильных сетей?

Кардинальные изменения ожидаются после модернизации системы. SpaceX планирует использовать радиочастотный спектр, приобретенный у EchoStar. Соглашение еще требует финального завершения, которое запланировано на конец 2027 – именно тогда компания рассчитывает запустить обновленную версию спутниковой мобильной сети.

Кроме этого, SpaceX обратилась к регуляторам с запросом на разрешение вывести на орбиту еще 15 000 спутников Starlink. Сейчас для мобильной спутниковой связи используется примерно 650 аппаратов. Масштабирование группировки должно стать ключевым фактором роста пропускной способности и стабильности соединения. SpaceX активно расширяет партнерскую сеть.

Кроме T-Mobile, компания сотрудничает с Rogers в Канаде и KDDI в Японии, а также ведет переговоры с другими операторами по всему миру. Впрочем, SpaceX не единственная, кто видит будущее мобильной связи в космосе.

AST SpaceMobile заявляет о пиковой скорости 120 Мбит/с на одну ячейку покрытия. Компания уже запустила первый спутник второго поколения BlueBird с гигантской антенной решеткой площадью 230 м2. В сотрудничестве с Vodafone планируется создание европейской сети спутниковой мобильной связи

До конца года AST SpaceMobile планирует вывести на орбиту от 45 до 60 спутников, что позволит охватить ключевые рынки. Для полного глобального покрытия ей нужно 90 аппаратов.

Еще одним игроком является Globalstar – оператор, который обеспечивает спутниковую экстренную связь для iPhone от Apple. Пока эта функция остается бесплатной. В будущем Globalstar планирует расширить возможности благодаря новой спутниковой группировке под названием C-3.

Конкуренция Starlink и мобильных операторов не за горами

Илон Маск ранее уже намекал, что Starlink потенциально может конкурировать с классическими мобильными операторами. В то же время он отмечал, что компания не ставит целью уничтожить рынок традиционной связи, ведь операторы обладают значительными частотными ресурсами.

Однако пользователи, по его словам, должны иметь возможность пользоваться Starlink так же, как услугами AT&T, T-Mobile или Verizon. Спутниковый интернет для смартфонов перестает быть резервной технологией для чрезвычайных ситуаций.

Если SpaceX реализует свои амбиции, во второй половине десятилетия мобильная связь из космоса может стать полноценной альтернативой наземным сетям 5G.