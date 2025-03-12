Starlink спасается от проблем с помощью новой сделки, которая может сделать Европу ненужной

Одной из многочисленных проблем Илона Маска, которые постигли его в последнее время, является возможный отказ сразу нескольких партнеров от услуг Starlink. На фоне противоречивого поведения миллиардера и его угрожающих заявлений от спутникового интернета может отказаться Украина, Польша, Онтарио, а также некоторые отдельные европейские организации. Однако миллиардер, кажется, нашел спасение.

Новый большой рынок

Телекоммуникационный гигант Airtel во вторник объявил о партнерстве со SpaceX для запуска спутникового интернета Starlink в Индии для запуска спутникового интернета. Компания Илона Маска сделала первые шаги для выхода рынок этой страны – второй по величине интернет-рынок в мире после Китая – еще несколько лет назад, но окончательного успеха достигла только сейчас, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное объявление Airtel.

Смотрите также Онтарио снова хочет отменить соглашение со Starlink на 100 миллионов долларов из-за тарифов Трампа

Важно отметить, что соглашение еще не является конкретным планом развертывания. Предоставление услуг зависит от того, получит ли SpaceX разрешение на продажу Starlink в стране от государственного регулятора IN-SPACe и Департамента телекоммуникаций.

Это предостережение является важным, поскольку SpaceX уже однажды получала по рукам за то, что фактически начала развертывание услуги еще до того, как получила какую-либо лицензию: в 2022 году компания была вынуждена вернуть клиентам деньги за предварительно заказанное оборудование, когда правительство указало ей на отсутствие необходимых лицензий.

Понятно, что SpaceX до сих пор не получила этих разрешений по многим причинам, включая вопросы безопасности и конфиденциальности, ценообразования на услуги и лоббирование со стороны местных конкурентов. Действительно, партнерство Airtel со SpaceX является ударом для миллиардера Мукеша Амбани и его сети Reliance Jio, которая является крупнейшим телекоммуникационным оператором Индии. Ранее эта компания уже пыталась ограничить доступ Starlink в страну.

Но шансы у компании Маска на самом деле сейчас очень неплохие, поскольку индийское правительство уже сделало несколько шагов, которые могут помочь подготовить запуск Starlink. В конце 2023 года оно приняло новый законопроект о телекоммуникациях, который позволит выделение спектра для спутниковых услуг. В 2024 году правительство Моди поддержало Starlink на аукционе по распределению спутникового спектра. Airtel тем временем имеет разрешение на запуск спутниковых широкополосных услуг с конца 2023 года.

SpaceX теперь применяет более обдуманный подход. Нынешние события происходят после подписания соглашения о партнерстве между Индией и США, где премьер-министр Нарендра Моди и президент Дональд Трамп договорились теснее сотрудничать

Финансовые условия соглашения Airtel и SpaceX не разглашаются, но планы предусматривают, что Airtel будет продавать оборудование Starlink через свои розничные магазины, а также предоставлять услуги Starlink через Airtel бизнес-клиентам. Кроме того, SpaceX изучит, как "помочь расширить и усовершенствовать" сеть Airtel, а также сможет воспользоваться инфраструктурой национальной наземной сети Airtel и другими возможностями.

Индия, где проживает более 1,4 миллиарда человек, имеет около 950 миллионов абонентов интернета. Этот разрыв дает компании Маска возможность охватить более 50 миллионов потенциальных пользователей, а также забрать часть уже существующих у Мукеша Амбани. Учитывая, что Reliance Jio не имеет собственного спутникового интернета, Маск также может рассчитывать на государственный заказ. Это позволит ему чувствовать себя уверенно в случае отказа европейских стран и Канады от использования Starlink.