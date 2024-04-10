Уже второе расследование разоблачает черный рынок Starlink, который помогает получить их россиянам

В конце марта благодаря изданию Bloomberg весь мир узнал о том, что ранее уже знали украинцы: Россия использует терминалы Starlink на поле боя, получая их нелегальным путем. Через две недели журналисты еще одной газеты опубликовали собственное расследование, где подтвердили эту информацию. Вот основное из того, что они пишут.

Starlink у россиян

Спутниковые интернет-терминалы Starlink широко используются российскими войсками в Украине, подтверждает расследование, проведенное пятью авторами статьи. Они отметили, что терминалы, разработанные компанией SpaceX Илона Маска, используются для координации атак, управления беспилотниками и другими видами военной техники.

Читайте предварительное расследование Терминалы Starlink продаются на "черном рынке" и SpaceX не контролирует ситуацию, – Bloomberg

Хотя Starlink официально не работают на территории страны-террористки, терминалы попадают в российские войска через сложную сеть продавцов на черном рынке. Газета WSJ проследила за некоторыми из этих продавцов, которые контрабандой ввозили терминалы на Россию, и даже увидела, как поставки попадали на линию фронта. Репортаж указывает на то, что некоторые из терминалов были изначально приобретены на eBay.

Этот черный рынок терминалов Starlink простирается за пределы оккупированных территорий Украины вплоть до Судана. Многие из этих суданских дилеров перепродают устройства местным Силам быстрой поддержки (Rapid Support Forces), военизированной группировке, которую обвиняют в совершении таких зверств, как этнически мотивированные убийства, целенаправленные издевательства над правозащитниками, сексуальное насилие и сожжение целых общин. WSJ отмечает, что в их руки попали сотни терминалов.

Как на это реагировал Илон Маск

Еще в феврале Илон Маск отреагировал на первые сообщения о том, что терминалы Starlink используются российскими войсками в войне против Украины. "Насколько нам известно, ни один Starlink не был продан прямо или косвенно России", – написал тогда миллиардер на X. Кремль также опроверг эти сообщения, согласно Reuters. Несмотря на эти заявления, WSJ утверждает, что "тысячи белых устройств размером с коробку для пиццы" приземлились у "некоторых американских противников и группировок, обвиняемых в военных преступлениях".

После этих февральских сообщений демократы в Палате представителей потребовали от Маска принять меры, отметив, что российское использование технологии потенциально является нарушением санкций США и экспортного контроля. Starlink на самом деле имеет возможность отключать отдельные терминалы, и каждый элемент включает технологию геофиксации, которая должна предотвратить использование в несанкционированных странах, хотя неясно, могут ли продавцы на черном рынке обойти эти препятствия (например, взломав программное обеспечение).

Демократы в Палате представителей требовали от Маска конкретных действий. Это вполне реально, ведь ранее он прибегал к мерам, чтобы ограничить использование Украиной этой технологии на том основании, что терминалы "никогда не предназначались для использования в военных конфликтах". Согласно его биографии, Маск также заблокировал использование Украиной системы Starlink вблизи Крыма в начале полномасштабной войны, препятствуя попыткам атаковать военно-морской флот России.

Михаил Подоляк в сентябре 2023 года написал на X, что в результате решения Маска гибнут мирные жители и дети. Он раскритиковал миллиардера, написав, что "это цена коктейля из невежества и большого эго".

Однако Маск все опроверг. По его словам, система Starlink никогда не была активной в районе Крыма, поэтому не было чего отключать. Он также заявил, что решение о такой политике было принято еще до запланированных атак Украины на военно-морской флот оккупантов.

SpaceX еще не прокомментировала сообщение WSJ относительно распространения терминалов Starlink на черном рынке.