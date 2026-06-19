Украина может остаться без Starlink из-за новых правил Европейского Союза

Компания SpaceX подвергла резкой критике новые инициативы Европейского Союза по распределению спутникового спектра. Предостережения касаются не только будущего технологий прямого подключения смартфонов к спутникам, но и стабильности работы критически важных сетей в зоне боевых действий в Украине.

Почему SpaceX видит угрозу в европейских инициативах?

Противостояние между аэрокосмическим гигантом Илона Маска и официальным Брюсселем вышло на новый уровень после публикации планов Еврокомиссии по регулированию спутниковых частот. Суть конфликта заключается в распределении частот в диапазоне 2 гигагерц, которые имеют критически важное значение для развития услуг прямой связи между спутником и смартфоном (direct-to-device), пишет издание Bloomberg.

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Согласно предложенным правилам, Европейский Союз планирует зарезервировать две трети доступного спектра исключительно для операторов, базирующихся внутри блока. Лишь одну треть частот планируется предоставить иностранным компаниям, что фактически лишает внешних игроков возможности оказывать услуги государственным структурам.

В SpaceX утверждают, что такой подход разделяет спектр на слишком мелкие и "фактически непригодные для использования" части, что противоречит международным нормам и экономическим реалиям, пишет Financial Times.

Предложение создает значительную вероятность того, что европейцы останутся без сервисов direct-to-device или что новые европейские операторы создадут глобальные проблемы с интерференцией, в том числе с экстренными службами, такими как те, что работают в Украине,

– прокомментировали в компании SpaceX.

Риски для Украины и технические препятствия

Особую озабоченность вызывает вопрос радиопомех. В SpaceX отмечают, что гибридная система, которую предлагает ЕС для поддержки собственного спутникового созвездия IRIS2, может создать серьезные технические сложности для сервисов Starlink, в частности из-за наложения когерентных волн (согласованных по частоте и фазе), в результате чего в пространстве образуется устойчивая картина ослабления их амплитуды.

Это особенно критично для Украины, где спутниковая сеть стала основой связи гражданских и военных после начала полномасштабного вторжения России. Создание помех в этом диапазоне может ухудшить стабильность связи в самые ответственные моменты.

Сегодня технологию прямых спутниковых услуг развивают преимущественно американские компании, такие как SpaceX и AST Spacemobile Inc. Они уже заключили партнерские соглашения с европейскими телекоммуникационными гигантами, среди которых Deutsche Telekom AG и Orange SA. Однако без доступа к необходимому спектру эти компании не смогут полноценно запускать свои инновационные сервисы.

Экономические ставки и геополитический контекст

Несмотря на то, что Еврокомиссия обосновывает свои действия необходимостью укрепления европейской независимости в сфере связи, SpaceX напоминает о своих огромных инвестициях в экономику региона. Компания закупает компоненты у STMicroelectronics NV, а общий объем будущих заказов у европейских поставщиков должен составить 1 миллиард евро.

Ситуация уже вызвала реакцию в Вашингтоне. Еще в марте председатель Федеральной комиссии по связи США Брендан Карр предупредил, что Соединенные Штаты могут прибегнуть к зеркальным ограничениям, если ЕС будет предоставлять необоснованные преимущества собственным операторам. В настоящее время частотами в диапазоне 2 гигагерц пользуются американские компании Viasat Inc. и EchoStar Corp., которым Еврокомиссия предложила продлить права на два года в качестве переходного периода.

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Евросоюз параллельно развивает собственную сеть IRIS2, которую создает консорциум с участием Eutelsat Communications SA, SES SA и Hispasat SA. Ожидается, что система заработает не раньше 2029 года, однако она ориентирована в большей степени на широкополосный интернет, а не на прямую связь со смартфонами.

Предложение Еврокомиссии ещё должны одобрить страны-члены ЕС и Европейский парламент, поэтому SpaceX надеется изменить окончательный текст документа в ходе переговоров.