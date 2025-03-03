Запуск Starship Flight 8: где и когда смотреть прямую трансляцию полета

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) предоставило компании SpaceX разрешение на проведение нового испытательного запуска сверхтяжелой ракеты Starship. Однако регулятор до сих пор не закрыл расследование аварийного завершения предыдущего тестового полета, во время которого обломки корабля создали огненный дождь в небе.

Согласно информации FAA, запуск Starship состоится 3 марта в 18:30 по местному времени (4 марта в 01:30 по киевскому времени), сообщает 24 Канал.

А тем временем SpaceX обнаружила причину взрыва Starship и обещает предотвратить повторение инцидента

Сверхтяжелый ускоритель Super Heavy должен вывести в космос несколько модифицированную версию корабля Starship с макетной полезной нагрузкой.

В общем полет должен пройти по плану предыдущего, седьмого тестового запуска, поскольку задачи запланированные в его рамках не были реализованы.

Основными целями восьмого испытательного полета Starship остаются захват ускорителя Super Heavy механизмами стартового комплекса и вывод корабля на орбиту с последующим контролируемым приводнением в океане.

Где смотреть трансляцию Starship Flight 8

SpaceX уже давно проводит все свои трансляции исключительно на странице в соцсети X. Поэтому для того, чтобы посмотреть запуск Starship Flight 8 в режиме онлайн, нужно будет посетить специальную страницу с трансляцией.

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Досадный инцидент

Напомним, что предыдущий полет закончился успешной посадкой ускорителя Super Heawy, однако потерей корабля Starship.

Расследование предыдущего запуска показало, что причиной аварии стала утечка в топливной магистрали корабля, что привело к взрыву через несколько минут после отделения верхней ступени от ускорителя.

На борту Starship будут размещены массо-габаритные макеты спутников Starlink, которые попытаются развернуть в космосе. После этого корабль вместе с грузом совершит приводнение в Индийском океане.

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SpaceX надеется, что этот тест позволит собрать новые данные, необходимые для дальнейшей сертификации ракеты и ее подготовки к будущим миссиям.