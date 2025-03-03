Согласно информации FAA, запуск Starship состоится 3 марта в 18:30 по местному времени (4 марта в 01:30 по киевскому времени), сообщает 24 Канал.

А тем временем SpaceX обнаружила причину взрыва Starship и обещает предотвратить повторение инцидента

Сверхтяжелый ускоритель Super Heavy должен вывести в космос несколько модифицированную версию корабля Starship с макетной полезной нагрузкой.

В общем полет должен пройти по плану предыдущего, седьмого тестового запуска, поскольку задачи запланированные в его рамках не были реализованы.

Основными целями восьмого испытательного полета Starship остаются захват ускорителя Super Heavy механизмами стартового комплекса и вывод корабля на орбиту с последующим контролируемым приводнением в океане.

Где смотреть трансляцию Starship Flight 8

SpaceX уже давно проводит все свои трансляции исключительно на странице в соцсети X. Поэтому для того, чтобы посмотреть запуск Starship Flight 8 в режиме онлайн, нужно будет посетить специальную страницу с трансляцией.

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Досадный инцидент

Напомним, что предыдущий полет закончился успешной посадкой ускорителя Super Heawy, однако потерей корабля Starship.

Расследование предыдущего запуска показало, что причиной аварии стала утечка в топливной магистрали корабля, что привело к взрыву через несколько минут после отделения верхней ступени от ускорителя.

На борту Starship будут размещены массо-габаритные макеты спутников Starlink, которые попытаются развернуть в космосе. После этого корабль вместе с грузом совершит приводнение в Индийском океане.

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SpaceX надеется, что этот тест позволит собрать новые данные, необходимые для дальнейшей сертификации ракеты и ее подготовки к будущим миссиям.