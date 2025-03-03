Згідно з інформацією FAA, запуск Starship відбудеться 3 березня о 18:30 за місцевим часом (4 березня о 01:30 за київським часом), повідомляє 24 Канал.

А тим часом SpaceX виявила причину вибуху Starship та обіцяє запобігти повторенню інциденту

Надважкий прискорювач Super Heavy має вивести у космос дещо модифіковану версію корабля Starship із макетним корисним навантаженням.

Загалом політ повинен пройти за планом попереднього, сьомого тестового запуску, оскільки завдання заплановані в його рамках не були реалізовані.

Основними цілями восьмого випробувального польоту Starship залишаються захоплення прискорювача Super Heavy механізмами стартового комплексу та виведення корабля на орбіту з подальшим контрольованим приводненням у океані.

Де дивитися трансляцію Starship Flight 8

SpaceX вже давно проводить усі свої трансляції виключно на сторінці в соцмережі X. Тож для того, щоб переглянути запуск Starship Flight 8 в режимі онлайн, потрібно буде відвідати спеціальну сторінку з трансляцією.

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Прикрий інцидент

Нагадаємо, що попередній політ закінчився успішною посадкою прискорювача Super Heawy, однак втратою корабля Starship.

Розслідування попереднього запуску показало, що причиною аварії став витік у паливній магістралі корабля, що призвело до вибуху через кілька хвилин після відокремлення верхнього ступеня від прискорювача.

На борту Starship будуть розміщені масо-габаритні макети супутників Starlink, які спробують розгорнути у космосі. Після цього корабель разом із вантажем здійснить приводнення в Індійському океані.

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SpaceX сподівається, що цей тест дозволить зібрати нові дані, необхідні для подальшої сертифікації ракети та її підготовки до майбутніх місій.