SpaceX успешно испытала свою самую большую и самую мощную ракету

SpaceX осуществила успешный тестовый запуск своей самой большой ракеты Starship. Она может перевозить на орбиту от 150 до 250 метрических тонн груза.

Об этом сообщили в CNN.

Как проводился запуск Starship и что известно о ракете?

Компания SpaceX в пятницу 22 мая успешно запустила в космос ракету Starship, которая оснащена двигателями Raptor нового поколения.

По данным SpaceX, каждый из 33 двигателей Super Heavy обеспечил более 50 000 фунтов дополнительной силы во время взлета.

В издании сообщили, что SpaceX сначала позиционировала Starship как корабль для полетов людей на Марс, однако впоследствии компания сместила основной акцент на исследование Луны.

Недавнее финансовое раскрытие информации от клиента SpaceX определило цену одного запуска аппарата примерно на уровне 90 миллионов долларов,

– заявили в CNN.

SpaceX запустила первый Starship нового поколения после семимесячной паузы. Это очень важный старт для компании Илона Маска, ведь будет проводиться проверка обновленной ракеты, системы вывода спутников и технологий.

Компания также планирует построить сеть новых космопортов для увеличения количества запусков ракет Starship, с целью достичь нескольких тысяч запусков в год.

Starship должен стать ключом к удешевлению космических полетов, с потенциальной стоимостью запуска всего 2 – 10 миллионов долларов, что может значительно изменить экономику космических перевозок.