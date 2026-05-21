Ракета Starship Version 3 стартует 21 мая под названием миссии Flight 12. Запуск состоится с космодрома Starbase в Техасе. Окно откроется в 18:30 по восточному времени США (в Украине будет 01:30 ночи следующего дня, то есть 22 мая), рассказывает 24 Канал.

Где можно будет увидеть трансляцию запуска Starship?

Трансляция уже традиционно будет опубликована на странице SpaceX в соцсети Илона Маска X. начнется примерно за 45 минут до старта.

Если вам больше нравится YouTube – ряд блогеров будут проводить собственные трансляции с комментариями. Например на канале Space.com будет проводиться именно такая трансляция.

Украинцы же смогут посмотреть трансляцию с комментариями на украинском языке от сообщества энтузиастов Alpha Centauri. Она начнется в 1 ночи 22 мая.

Трансляция запуска Starship V3 с украинскими комментариями – смотреть видео:

Что нам известно о новой версии Starship?

V3 стала самой большой и мощной версией Starship за всю историю программы. Ее общая высота в сборе составляет 124 метра, что на 1 метр больше версии V2. Для сравнения, она значительно превосходит 98-метровую ракету Space Launch System (SLS) от NASA и легендарную 111-метровую Saturn V, которая доставляла астронавтов на Луну в прошлом веке.

Кроме этого, Starship V3 будет иметь колоссальную тягу в 75 000 килоньютонов, что почти вдвое превышает показатели SLS (39 000 килоньютонов).

Тяга – это сила, с которой ракета "толкает" себя вверх во время старта. У Starship V3 она настолько велика, что ракета будет создавать почти вдвое больше мощности, чем сверхтяжелая лунная ракета SLS от NASA. Простыми словами – двигатели Starship V3 смогут поднимать значительно тяжелее грузы и быстрее разгонять корабль для полетов к Луне и Марсу.

По расчетам Алистера Джона из Университета Шеффилда, мощность всех двигателей системы на пике работы является большей, чем объем генерации всей электроэнергии в Германии, пишет NewScientist.

Для SpaceX это уже двенадцатый испытательный полет системы в целом, однако именно эта модификация считается первой, которую компания рассматривает как основу для будущих полетов к Луне и Марсу.

Первый запуск Starship состоялся еще в апреле 2023 года и завершился взрывом ракеты вскоре после старта. С тех пор SpaceX постепенно совершенствовала систему. Особенно важными стали Flight 10 и Flight 11, которые прошли в августе и октябре прошлого года.

Во время этих миссий ускоритель Super Heavy успешно приводнился в Мексиканском заливе, а верхняя ступень Ship смог вывести тестовые спутники Starlink и осуществить контролируемое приводнение в Индийском океане у западного побережья Австралии.

Какими будут задачи миссии?

Новая миссия имеет подобный сценарий, но с несколькими важными изменениями. На этот раз Starship должен вывести сразу 20 макетов спутников Starlink, а также два специально модифицированные настоящие спутники, рассказывает SpaceX. Они нужны для проверки оборудования, которое SpaceX планирует использовать в сети Starlink V3.

Два модифицированные спутники протестируют оборудование, запланировано для Starlink V3, и попытаются просканировать теплозащитный экран Starship и передать изображение операторам, чтобы проверить методы анализа готовности теплозащитного экрана Starship к возвращению на стартовую площадку в будущих миссиях,

– прокомментировали в SpaceX.

Вся миссия продлится чуть больше часа. По плану, ускоритель Super Heavy должен приводниться примерно через семь минут после старта, а корабль – через 58 минут.

Как SpaceX готовилась к Flight 12?

Подготовка к дебютному полету Starship V3 длилась несколько месяцев и сопровождалась серией масштабных испытаний в Техасе. В мае SpaceX успешно провела полноценный статический огневой тест нового ускорителя Super Heavy V3, одновременно запустив все 33 двигателя Raptor.

Это был один из ключевых этапов перед Flight 12, ведь предыдущие попытки завершались сбоями наземного оборудования. После последнего теста компания фактически подтвердила готовность новой конфигурации ракеты к полету.

Параллельно SpaceX модернизировала инфраструктуру Starbase под новое поколение Starship. После успешного Flight 11 компания начала переоборудование стартового комплекса для работы с V3, которая должна получить поддержку орбитальной дозаправки и другие системы для будущих полетов к Луне.

Тогда же SpaceX провела финальные испытания теплозащиты, двигателей и систем повторного входа в атмосферу, которые теперь будут использоваться уже в новой версии корабля.

Еще раньше компания отрабатывала критически важные технологии многоразового использования во время Flight 5 и последующих миссий. Именно тогда SpaceX впервые тестировала возвращение ускорителя Super Heavy с помощью механических "рук" Mechazilla, а также проверяла сценарии приводнения Ship в Индийском океане. Эти испытания стали основой для нынешнего поколения Starship V3, которое SpaceX уже рассматривает как платформу для будущих миссий NASA Artemis.

Финальные приготовления к запуску омрачил трагический случай на космодроме Starbase, где рабочий погиб после падения с высоты. Это снова заставило отложить старт миссии и привлекло внимание регуляторов к условиям труда на объектах компании.

Почему это очень важный запуск?

Для SpaceX этот запуск имеет стратегическое значение. Компания Илона Маска разрабатывает Starship как универсальную систему для полетов на орбиту, высадки людей на Луну и будущих экспедиций на Марс. Именно версию V3 в SpaceX считают первой конфигурацией, которая потенциально способна выполнять межпланетные миссии.

За запуском внимательно следит и NASA. Агентство выбрало Starship одним из двух лунных посадочных модулей для программы Artemis program. Если дальнейшие испытания пройдут успешно, корабль может принять участие в тестовой стыковке на околоземной орбите в рамках Artemis 3 уже в конце следующего года, пишет Reuters. После этого Starship потенциально сможет доставить астронавтов вблизи южного полюса Луны во время миссии Artemis 4 в 2028 году.

Впрочем, окончательное решение еще будет зависеть от темпов развития программы и результатов будущих тестов. Конкурентом SpaceX в рамках Artemis остается компания Blue Origin со своим лунным модулем Blue Moon.