Ракета Starship Version 3 стартує 21 травня під назвою місії Flight 12. Запуск відбудеться із космодрому Starbase у Техасі. Вікно відкриється о 18:30 за східним часом США (в Україні буде 01:30 ночі наступного дня, тобто 22 травня), розповідає 24 Канал.

Де можна буде побачити трансляцію запуску Starship?

Трансляція вже традиційно буде опублікована на сторінці SpaceX у соцмережі Ілона Маска X. розпочнеться приблизно за 45 хвилин до старту.

Якщо вам більше довподоби YouTube – низка блогерів проводитимуть власні трансляції з коментарями. Наприклад на каналі Space.com проводитиметься саме така трансляція.

Українці ж матимуть змогу переглянути трансляцію з коментарями українською мовою від спільноти ентузіастів Alpha Centauri. Вона розпочнеться о 1 ночі 22 травня.

Що нам відомо про нову версію Starship?

V3 стала найбільшою та найпотужнішою версією Starship за всю історію програми. Її загальна висота у зборі становить 124 метри, що на 1 метр більше за версію V2. Для порівняння, вона значно перевершує 98-метрову ракету Space Launch System (SLS) від NASA та легендарну 111-метрову Saturn V, яка доставляла астронавтів на Місяць у минулому столітті.

Окрім цього, Starship V3 матиме колосальну тягу у 75 000 кілоньютонів, що майже вдвічі перевищує показники SLS (39 000 кілоньютонів).

Тяга – це сила, з якою ракета "штовхає" себе вгору під час старту. У Starship V3 вона настільки велика, що ракета створюватиме майже вдвічі більше потужності, ніж надважка місячна ракета SLS від NASA. Простими словами – двигуни Starship V3 зможуть піднімати значно важчі вантажі й швидше розганяти корабель для польотів до Місяця та Марса.

За розрахунками Алістера Джона з Університету Шеффілда, потужність усіх двигунів системи на піку роботи є більшою, ніж обсяг генерації всієї електроенергії в Німеччині, пише NewScientist.

Для SpaceX це вже дванадцятий випробувальний політ системи загалом, однак саме ця модифікація вважається першою, яку компанія розглядає як основу для майбутніх польотів до Місяця та Марса.

Перший запуск Starship відбувся ще у квітні 2023 року й завершився вибухом ракети незабаром після старту. Відтоді SpaceX поступово вдосконалювала систему. Особливо важливими стали Flight 10 і Flight 11, які пройшли у серпні та жовтні минулого року.

Під час цих місій прискорювач Super Heavy успішно приводнився в Мексиканській затоці, а верхній ступінь Ship зміг вивести тестові супутники Starlink і здійснити контрольоване приводнення в Індійському океані біля західного узбережжя Австралії.

Якими будуть завдання місії?

Нова місія має подібний сценарій, але з кількома важливими змінами. Цього разу Starship повинен вивести одразу 20 макетів супутників Starlink, а також два спеціально модифіковані справжні супутники, розповідає SpaceX. Вони потрібні для перевірки обладнання, яке SpaceX планує використовувати в мережі Starlink V3.

Два модифіковані супутники протестують обладнання, заплановане для Starlink V3, і спробують просканувати теплозахисний екран Starship та передати зображення операторам, щоб перевірити методи аналізу готовності теплозахисного екрана Starship до повернення на стартовий майданчик у майбутніх місіях,

– прокоментували у SpaceX.

Уся місія триватиме трохи більше години. За планом, прискорювач Super Heavy має приводнитися приблизно через сім хвилин після старту, а корабель – через 58 хвилин.

Як SpaceX готувалася до Flight 12?

Підготовка до дебютного польоту Starship V3 тривала кілька місяців і супроводжувалася серією масштабних випробувань у Техасі. У травні SpaceX успішно провела повноцінний статичний вогневий тест нового прискорювача Super Heavy V3, одночасно запустивши всі 33 двигуни Raptor.

Це був один із ключових етапів перед Flight 12, адже попередні спроби завершувалися збоями наземного обладнання. Після останнього тесту компанія фактично підтвердила готовність нової конфігурації ракети до польоту.

Паралельно SpaceX модернізувала інфраструктуру Starbase під нове покоління Starship. Після успішного Flight 11 компанія почала переобладнання стартового комплексу для роботи з V3, яка має отримати підтримку орбітального дозаправлення та інші системи для майбутніх польотів до Місяця.

Тоді ж SpaceX провела фінальні випробування теплозахисту, двигунів і систем повторного входу в атмосферу, які тепер використовуватимуться вже у новій версії корабля.

Ще раніше компанія відпрацьовувала критично важливі технології багаторазового використання під час Flight 5 та наступних місій. Саме тоді SpaceX уперше тестувала повернення прискорювача Super Heavy за допомогою механічних "рук" Mechazilla, а також перевіряла сценарії приводнення Ship в Індійському океані. Ці випробування стали основою для нинішнього покоління Starship V3, яке SpaceX уже розглядає як платформу для майбутніх місій NASA Artemis.

Фінальні приготування до запуску затьмарив трагічний випадок на космодромі Starbase, де робітник загинув після падіння з висоти. Це знову змусило відкласти старт місії та привернуло увагу регуляторів до умов праці на об'єктах компанії.

Чому це дуже важлививй запуск?

Для SpaceX цей запуск має стратегічне значення. Компанія Ілона Маска розробляє Starship як універсальну систему для польотів на орбіту, висадки людей на Місяць і майбутніх експедицій на Марс. Саме версію V3 у SpaceX вважають першою конфігурацією, яка потенційно здатна виконувати міжпланетні місії.

За запуском уважно стежить і NASA. Агентство обрало Starship одним із двох місячних посадкових модулів для програми Artemis program. Якщо подальші випробування пройдуть успішно, корабель може взяти участь у тестовій стиковці на навколоземній орбіті в рамках Artemis 3 уже наприкінці наступного року, пише Reuters. Після цього Starship потенційно зможе доставити астронавтів поблизу південного полюса Місяця під час місії Artemis 4 у 2028 році.

Втім, остаточне рішення ще залежатиме від темпів розвитку програми та результатів майбутніх тестів. Конкурентом SpaceX у межах Artemis залишається компанія Blue Origin зі своїм місячним модулем Blue Moon.