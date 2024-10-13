Старт состоится с космодрома Starbase компании SpaceX вблизи пляжа Бока-Чика в Южном Техасе. Для тех, кто хочет увидеть запуск вживую, доступно несколько вариантов онлайн-трансляций, сообщает Техно 24.

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Время запуска и детали трансляции

Запуск Starship Flight 5 запланирован на 8 утра по восточному времени (12:00 по Гринвичу), поэтому в Украине его можно будет увидеть в 15:00 по Киеву.

Окно запуска длится 30 минут, то есть космический корабль может взлететь в любое время между 15:00 и 15:30. Вы можете наблюдать за событием в в прямом эфире.

Аккаунт SpaceX в X (бывший Twitter) будет транслировать запуск, а прямая трансляция начнется за 35 минут до старта. Дополнительные онлайн-платформы, такие как NASASpaceflight.com также проводят собственную трансляцию с комментариями, которая уже продолжается.

Starship Flight 5: прямая трансляция

Цели полета и попытка поймать первую ступень

Поскольку SpaceX продолжает работать над созданием полностью многоразовых космических кораблей, основными целями полета Starship Flight 5 являются успешный запуск корабля Starship и попытка возвращения сверхтяжелого ускорителя путем захвата в воздухе над площадкой.

Впервые SpaceX попытается вернуть первую ступень Super Heavy на стартовую площадку и поймать ее с помощью конструкции Mechazilla – гигантских механических "рук", предназначенных для захвата ракеты в воздухе. В случае успеха этот метод возвращения значительно сократит время между запусками.

Целью миссии также будет запуск Starship в космос и контролируемое возвращение в атмосферу перед падением в Индийском океане.



Вот как должен пройти полет / Фото SpaceX

Техническая подготовка и цели многоразового использования

Инженеры SpaceX потратили месяцы на подготовку к амбициозной попытке поимки ускорителя, инвестировав десятки тысяч часов в создание и тестирование необходимой инфраструктуры. Однако, запуск состоится лишь тогда, когда все условия будут признаны безопасными.

Starship и Super Heavy имеют высоту почти 122 метра в полностью сложенном состоянии, приводятся в движение 33 двигателями Raptor на первой ступени и шестью двигателями Raptor на космическом корабле Starship. Во время предыдущего испытательного полета Starship в июне SpaceX достигла космоса, но у корабля возникли незначительные проблемы при входе в атмосферу, и ракета-носитель Super Heavy успешно совершила мягкую посадку в Мексиканском заливе.

SpaceX стремится сделать Starship и систему Super Heavy полностью пригодными для многоразового использования. Эта миссия станет еще одним шагом на пути к этой цели, а также подготовит ракету к будущим миссиям NASA, включая высадку астронавтов на Луну в рамках миссии Artemis 3, запланированной на 2026 год.

Как долго продлится полет?

Если SpaceX повторит траекторию Flight 4, миссия продлится более часа. Ожидается, что ракета-носитель Starship поднимется в космос и вернется в атмосферу над Индийским океаном. Что касается сверхтяжелой ракеты-носителя, то если условия не будут идеальными для приземления, SpaceX может выбрать мягкое приземление в Мексиканском заливе, подобно прошлому полету.

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Когда будет запуск, если этот полет отменят?

Сначала Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что лицензия на запуск SpaceX для Starship Flight 5 не будет готова до ноября из-за длительных проверок. Однако, после переноса сроков, SpaceX получила новую лицензию на запуск 12 октября, что открыло путь к воскресному запуску.

Если SpaceX не сможет осуществить запуск 13 октября, у них будут резервные возможности 14 и 15 октября. Округ Кэмерон, штат Техас, выпустил сообщение о закрытии дорог и пляжа Бока-Чика-Бич на этот период.