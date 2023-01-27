Стартап, нацелившийся на добычу ресурсов из астероидов, запустит две миссии уже в этом году

В 2023 году должны стартовать сразу две миссии, которые подготовят почву для добычи ценных ресурсов из космических камней. Первый запуск в космос можно ждать уже в апреле.

AstroForge пока не планирует приземляться на астероид и начинать добывать материалы. Первая миссия в космос, которую планируется запустить на борту ракеты SpaceX в апреле, будет включать в себя испытания способов очистки платины из астероидных материалов в космосе. Вторая миссия стартует в октябре – она попытается найти подходящий астероид для добычи.

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Как это будет

Общая цель состоит в том, чтобы уменьшить непомерные затраты на добычу металлов платиновой группы на Земле, извлекая их из астероидов и перерабатывая сразу на месте. Это позволит значительно снизить количество отходов. Несмотря на то, что запуск ракет сам по себе является вредным для окружающей среды процессом, компания надеется сократить количество выбросов в атмосферу, которые продуцирует добыча редкоземельных элементов здесь, на Земле.

AstroForge хочет стать первой компанией, кроме SpaceX с Tesla Roadster Илона Маска, которая запустит полностью коммерческую миссию в дальний космос за пределами гравитационной ямы Земли. Для этого стартап хочет использовать лунный посадочный модуль космического стартапа Intuitive Machines, который будет направляться на орбиту Луны. Оказавшись там, 220-килограммовый космический аппарат AstroForge отделится и продолжит поиски подходящего астероида для добычи полезных ископаемых.

Хотя это увлекательная перспектива, несколько предыдущих стартапов, занимавшихся добычей из астероидов, так и не смогли профинансировать путешествие в космос, а это значит, что перед AstroForge стоит большой вызов.