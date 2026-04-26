Конец российской эры: на космодроме Куру взорвали стартовый комплекс "Союза"

European Space Agency демонтировало инфраструктуру для запусков российских ракет на космодроме Куру во Французской Гвиане. На ее месте планируют развивать новую европейскую ракетную программу.

Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление бывшего руководителя пресс-службы Роскосмоса Дмитрия Струговца.

Что известно о демонтаже стартового комплекса российского "Союза"?

ESA провело демонтаж инфраструктуры, использовавшейся для запуска российских ракет "Союз-СТ" на космодроме Guiana Space Centre во Французской Гвиане. В частности, с помощью контролируемого взрыва было уничтожено 52-метровую мобильную башню обслуживания, а также предварительно демонтированы ключевые элементы стартового комплекса, включая опоры и кабельными системами.

Остальная инфраструктура – монтажно-испытательные объекты, железнодорожные пути и системы хранения горючего – будет передана стартапу Maiaspace, который является дочерней компанией Arianespace. Компания планирует использовать до 80% имеющихся мощностей для запуска новой ракеты Maia, первый старт которой запланирован на 2027 год.

Важно! Программа "Союз на Куру", реализована совместно с Роскосмосом, длилась около 15 лет и предусматривала коммерческие запуски – за это время было осуществлено 26 успешных миссий. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году сотрудничество было прекращено, а российские специалисты покинули космодром. Космодром в Куру имеет стратегическое преимущество благодаря расположению вблизи экватора, что позволяет ракетам получать дополнительный импульс при запуске. Это позволяет выводить большие грузы на орбиту с меньшими затратами топлива, что делает площадку привлекательной для коммерческих космических программ.

Последние новости Роскосмоса

12 февраля 2026 года Россия впервые за 3 года запустила в космос тяжелую ракету "Протон-М". Пуск состоялся с космодрома Байконур. Известно, что ракета вывела на орбиту спутник "Электро-Л" №5 для мониторинга погодных условий.

Незадолго до этого, в ноябре 2025 года запуск "Союз МС-28" вызвал обвал части платформ стартовой площадки №31 на Байконуре, что ставило под угрозу будущие российские миссии на МКС, ведь альтернативные стартовые места отсутствуют. Разрушение инфраструктуры объяснили изношенностью оборудования, изготовленного в Украине, которое не выдержало вибрационной и температурной нагрузки, усложняя график следующих полетов.

В октябре 2025 года в России провели огневые испытания первой ступени ракеты-носителя "Союз-52", которую объявили готовой к летно-конструкторским испытаниям. В то же время саму ракету критиковали за отсутствие инноваций, считая ее модернизированной версией старой украинской ракеты "Зенит".