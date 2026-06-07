Не только новые модели: 4 iPad, которые все еще стоит купить в 2026 году

Покупка планшета Apple не всегда означает выбор самой новой модели. Некоторые устройства, выпущенные несколько лет назад, до сих пор предлагают хороший баланс производительности, функциональности и цены, оставаясь актуальными даже в 2026 году.

Рынок планшетов Apple за последние годы существенно расширился, а количество доступных моделей измеряется десятками. В то же время далеко не каждый старый iPad стоит покупать сегодня. Часть устройств уже потеряла поддержку новых версий операционной системы и важных обновлений безопасности, тогда как другие больше не способны обеспечить комфортную работу даже с базовыми задачами. Об этом пишет BGR.

Смотрите также WWDC 2026: каких анонсов мы ждем от Apple на ежегодной конференции для разработчиков

Какие старые iPad еще заслуживают внимания?

Именно поэтому при выборе подержанного планшета ключевую роль играют два фактора: актуальность программной поддержки и запас производительности. Эксперты выделили четыре модели, которые и в 2026 году остаются выгодной покупкой.

iPad Air четвертого поколения дебютировал осенью 2020 года вместе с базовым iPad восьмого поколения. Для своего времени эта модель стала важным обновлением линейки Air. Apple отказалась от от классической кнопки Home со сканером Touch ID, интегрировав датчик отпечатков пальцев в кнопку питания. Кроме того, планшет получил современный дизайн, поддержку зарядки через USB-C и ряд функций, которые ранее были доступны только в серии Pro.

Устройство оснащено процессором A14 Bionic, 4 гигабайтами оперативной памяти и накопителем на 64 или 256 гигабайт. Также он имеет 10,9-дюймовый дисплей, основную камеру на 12 мегапикселей и фронтальную камеру на 7 мегапикселей. Несмотря на возраст более пяти лет, планшет поддерживает актуальную версию iPadOS 26. Это делает его хорошим вариантом для работы с документами, редактирования фотографий, обучения и мультимедиа. На вторичном рынке такое устройство можно найти примерно от 200 долларов.

iPad Pro с процессором M2 – для профессиональных задач

Тем, кому нужен мощный планшет для серьезной работы, стоит обратить внимание на iPad Pro 2022 года. Модель получила процессор Apple M2, который даже спустя несколько лет остается одним из самых производительных мобильных чипов компании. В зависимости от конфигурации пользователь получает от 8 до 16 гигабайт оперативной памяти и накопитель объемом от 256 гигабайт до 2 терабайт.

Среди других преимуществ – дисплей Liquid Retina с частотой обновления 120 герц и поддержкой HDR, двойная основная камера и фронтальная ультраширокоугольная камера на 12 мегапикселей.

Даже в 2026 году эта модель способна справиться с монтажом видео, графическим дизайном, цифровой иллюстрацией и современными играми. На рынке подержанной техники ее стоимость обычно составляет около 500 – 600 долларов в зависимости от комплектации и состояния.

iPad 9-го поколения – бюджетный вариант для обучения

Если главным критерием является экономия, одним из самых интересных вариантов остается iPad девятого поколения, выпущенный в 2021 году.

Этот планшет ориентирован прежде всего на студентов, школьников и пользователей, которые преимущественно просматривают видео, работают с заметками, читают книги или пользуются интернетом.

Устройство работает на процессоре A13 Bionic, имеет 3 гигабайта оперативной памяти и экран диагональю 10,2 дюйма. Базовая конфигурация получила 64 гигабайта памяти, а старшая – 256 гигабайт. Интересно, что эта модель остается одной из последних в линейке Apple с традиционным разъемом для наушников 3,5 миллиметра. Кроме того, планшет уже поддерживает iPadOS 26 и продолжает получать обновления безопасности.

На вторичном рынке его можно приобрести примерно за 150 долларов, что делает модель одним из самых доступных способов войти в экосистему Apple.

iPad Pro M1 – производительность за меньшие деньги

Еще одной интересной покупкой остается iPad Pro 2021 года, который стал первым планшетом Apple с процессором серии M. Именно в этой модели компания впервые использовала чип M1, ранее знакомый пользователям ноутбуков MacBook Air, MacBook Pro и моноблоков iMac. На момент выхода это стало одним из самых масштабных обновлений линейки за много лет.

Планшет доступен в версиях с дисплеями 11 и 12,9 дюйма, поддерживает до 2 терабайт внутренней памяти и оснащен двойной основной камерой.

Благодаря процессору M1 модель и сегодня обеспечивает высокую производительность в профессиональных приложениях для рисования, анимации, обработки фото и видео. При этом ее средняя цена на вторичном рынке составляет около 400 долларов, что делает покупку значительно выгоднее по сравнению с более новыми версиями Pro.

Почему именно эти модели считаются удачным выбором?

При отборе главное внимание уделяли продолжительности программной поддержки и уровню производительности. Все четыре планшета совместимы с iPadOS 26 и, как ожидается, продолжат получать обновления еще как минимум несколько лет.

Важным фактором стала и стоимость. За годы после выхода эти устройства существенно потеряли в цене, но при этом остались достаточно мощными для большинства повседневных сценариев использования. Именно поэтому они выглядят одними из самых разумных вариантов для тех, кто хочет получить качественный iPad без переплаты за новую модель.