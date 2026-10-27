iPad mini 8 против iPad mini 7: стоит ли новый компактный планшет обновления

Компания Apple представила iPad mini 8, оснащенный ярким OLED-экраном и новейшим чипом A20 Pro. Компактное устройство отличается рекордно тонким корпусом и впервые защищено от воды, однако его цена заметно выросла.

Цена и новый ультратонкий дизайн

Как сообщает издание Tom's Guide, компания Apple анонсировала iPad mini 8 накануне собственного мероприятия Pro and Tell. Предзаказы откроются 28 октября, а продажи начнутся 6 ноября. Базовая версия на 128 гигабайт стоит 699 долларов, а вариант с поддержкой сотовой связи – 849 долларов.

Для сравнения, iPad mini 7 выходил по цене 499 долларов, хотя впоследствии подорожал до 599 долларов. Конфигурация нового планшета на 256 гигабайт обойдется в 799 долларов, а флагманская версия на 512 гигабайт – в 999 долларов. За покрытие из нанотекстурного стекла придется доплатить еще 100 долларов.

Несмотря на заметный рост стоимости, новинка получила рекордные габариты. Толщина корпуса составляет всего 5,4 миллиметра по сравнению с 6,3 миллиметра у предшественника, а вес снизился с 293 до 255 граммов. Общий размер устройства практически не изменился, но рамки вокруг дисплея уменьшили на 24%. Кроме того, инженеры добавили защиту от влаги и пыли по стандарту IP67, благодаря чему планшет выдерживает погружение в воду на глубину до одного метра продолжительностью до 30 минут.

Модель предлагается в двух цветах – Midnight и Starlight.



iPad mini 8 / Фото Apple

Качественный скачок дисплея и сохранение частоты 60 герц

Главным изменением стал переход на матрицу OLED. Вместо классического ЖК-экрана планшет получил панель Super Retina XDR с диагональю 21,6 сантиметра (8,5 дюйма). Разрешение повысили до 2316 на 1512 пикселей, сохранив плотность на уровне 326 ppi. Контрастность достигает значения 2 000 000 к 1, что гарантирует глубокий черный цвет и насыщенное изображение при просмотре фильмов или во время игр.

Стандартная яркость увеличилась до 600 нит по сравнению с 500 нит в предыдущем поколении, а для HDR-контента пиковое значение достигает 1200 нит. В условиях темноты матрица способна снижать порог яркости до одного нита для комфортного чтения.

В то же время планшет так и не получил технологию ProMotion, поэтому частота обновления дисплея осталась стандартной – 60 герц, что уже вызвало волну негатива в соцсетях.

Мощность чипа A20 Pro и искусственный интеллект

Планшет работает на новом процессоре A20 Pro, созданном по двухнанометровому технологическому процессу, тогда как в iPad mini 7 использовался тринанометровый A17 Pro. Разработчики заявляют об увеличении скорости вычислительных ядер до 60%, графической подсистемы – в 2,7 раза, а возможностей обработки искусственного интеллекта – до 4,5 раза. Пропускная способность оперативной памяти увеличена более чем вдвое.

Конфигурация процессора различается в зависимости от объема хранилища. Модели на 128 и 256 гигабайт комплектуются пятиядерным процессором и 16-ядерным процессором Neural Engine, тогда как версия на 512 гигабайт получает шестиядерный чип и двойной блок искусственного интеллекта. Все варианты iPad mini 8 имеют семиядерный графический чип со встроенными нейроускорителями.



iPad mini 8 / Фото Dominik Tomaszewski / Foundry

Акустика под стеклом, обновленные камеры и сетевые интерфейсы

Инженеры интегрировали новую аудиосистему Acoustic Display: низкочастотные динамики воспроизводят звук прямо через дисплей, а высокочастотные излучатели спрятаны между стеклом и алюминиевой рамкой. Это позволило избавиться от классических отверстий для динамиков и повысить герметичность корпуса.

Фронтальную 12-мегапиксельную камеру разместили на широкой грани, а ее светосилу увеличили до f/2,0. Основная камера на 12 мегапикселей поддерживает съемку видео в формате 4K со скоростью 60 кадров в секунду и оснащена вспышкой Adaptive True Tone.

Автономность осталась на уровне 10 часов. При использовании адаптера питания мощностью от 35 ватт устройство заряжается до 50% примерно за 30 минут. Благодаря собственному чипу Apple N1 планшет поддерживает беспроводные стандарты Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread, а сотовый модем Apple C2 демонстрирует рост скорости передачи данных до 50%.

Есть ли смысл переходить на новинку

Оба поколения планшетов работают под управлением iPadOS 27 с пакетом функций Apple Intelligence, но только новый iPad mini 8 поддерживает самую сложную локальную модель Siri AI для распознавания речи. Если вы уже пользуетесь версией седьмого поколения и довольны скоростью ее работы, обновление может оказаться неоправданным из-за заметного повышения цены, если только вам не критически нужен именно OLED-экран или защита от воды.