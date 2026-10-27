iPad mini 8 проти iPad mini 7: чи вартий новий компактний планшет оновлення

Ціна питання та новий ультратонкий дизайн

Як повідомляє видання Tom's Guide, компанія Apple анонсувала iPad mini 8 напередодні власного заходу Pro and Tell. Попередні замовлення відкриються 28 жовтня, а фактичні продажі стартують 6 листопада. Базова версія на 128 гігабайтів коштує 699 доларів, а варіант із підтримкою стільникового зв'язку – 849 доларів.

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Для порівняння, iPad mini 7 виходив за ціною 499 доларів, хоча згодом подорожчав до 599 доларів. Конфігурація нового планшета на 256 гігабайтів обійдеться у 799 доларів, а флагманська версія на 512 гігабайтів – у 999 доларів. За покриття з нанотекстурного скла доведеться доплатити ще 100 доларів.

Попри помітне зростання вартості, новинка отримала рекордні габарити. Товщина корпусу становить лише 5,4 міліметра порівняно з 6,3 міліметра у попередника, а вага знизилася з 293 до 255 грамів. Загальний розмір пристрою практично не змінився, але рамки навколо дисплея зменшили на 24%. Крім того, інженери додали захист від вологи й пилу за стандартом IP67, завдяки чому планшет витримує занурення у воду на глибину до одного метра тривалістю до 30 хвилин.

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Модель пропонують у двох кольорах – Midnight і Starlight.

iPad mini 8 / Фото Apple

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Якісний стрибок дисплея та збереження 60 герців

Головною зміною став перехід на матрицю OLED. Замість класичного РК-екрана планшет отримав панель Super Retina XDR із діагоналлю 21,6 сантиметра (8,5 дюйма). Роздільну здатність підвищили до 2316 на 1512 пікселів, зберігши щільність на рівні 326 ppi. Контрастність сягає значення 2 000 000 до 1, що гарантує глибокий чорний колір і насичену картинку під час перегляду фільмів або ігор.

Стандартна яскравість збільшилася до 600 ніт проти 500 ніт у минулому поколінні, а для HDR-вмісту пікове значення сягає 1200 ніт. В умовах темряви матриця здатна опускати поріг яскравості до одного ніта для комфортного читання.

Водночас технологію ProMotion планшет так і не отримав, тому частота оновлення дисплея залишилася стандартною – 60 герців, що вже викликало хвилю негативу в соцмережах.

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Потужність чипа A20 Pro та штучний інтелект

Планшет працює на новому процесорі A20 Pro, створеному за двонанометровим техпроцесом, тоді як iPad mini 7 використовував тринанометровий A17 Pro. Розробники декларують зростання швидкості обчислювальних ядер до 60%, графічної підсистеми – у 2,7 раза, а можливостей обробки штучного інтелекту – до 4,5 раза. Пропускну здатність оперативної пам'яті збільшили більш ніж удвічі.

Конфігурація процесора різниться залежно від обсягу сховища. Моделі на 128 і 256 гігабайтів комплектують п'ятиядерним процесором і 16-ядерним рушієм Neural Engine, тоді як версія на 512 гігабайтів отримує шестиядерний чип і здвоєний блок штучного інтелекту. Усі варіанти iPad mini 8 мають семиядерний графічний чип із вбудованими нейроприскорювачами.

iPad mini 8 / Фото Dominik Tomaszewski / Foundry

Акустика під склом, оновлені камери та мережеві інтерфейси

Інженери інтегрували нову аудіосистему Acoustic Display: низькочастотні динаміки відтворюють звук прямо крізь дисплей, а високочастотні випромінювачі заховані між склом і алюмінієвою рамкою. Це дозволило позбутися класичних отворів для динаміків і посилити герметичність корпусу.

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Фронтальну 12-мегапіксельну камеру розмістили на широкій грані, а її світлосилу підвищили до f/2,0. Основна камера на 12 мегапікселів підтримує зйомку відео у форматі 4K при 60 кадрах на секунду й отримала спалах Adaptive True Tone.

Автономність залишилася на рівні 10 годин. За використання адаптера живлення потужністю від 35 ватів пристрій заряджається до 50% приблизно за 30 хвилин. Завдяки власному чипу Apple N1 планшет підтримує бездротові стандарти Wi-Fi 7, Bluetooth 6 і Thread, а стільниковий модем Apple C2 демонструє зростання швидкості передавання даних до 50%.

Чи є сенс переходити на новинку

Обидва покоління планшетів працюють під управлінням iPadOS 27 із пакетом функцій Apple Intelligence, але лише свіжий iPad mini 8 має підтримку найскладнішої локальної моделі Siri AI для розпізнавання мови. Якщо ви вже користуєтеся версією сьомого покоління і задоволені швидкістю її роботи, оновлення може бути невиправданим через відчутне підвищення ціни, якщо тільки вам не критично потрібен саме OLED-екран або захист від води.