Subaru планирует выпускать автомобили, которые будут совершенствоваться благодаря обновлениям

Subaru планирует вывести на рынок автомобили с программно-управляемыми системами во второй половине десятилетия. Они будут получать обновления через Интернет, которые будут улучшать работу систем помощи водителю, автоматизированного управления и характеристики автомобиля.

Японская компания Subaru планирует разрабатывать программно-управляемые автомобили (Software-Defined Vehicles, SDV), функции которых можно будет совершенствовать после покупки с помощью обновлений через Интернет. Об этом представители автопроизводителя сообщили на стратегическом брифинге в исследовательском центре в городе Сано к северу от Токио. Об этом пишет Digitaltrends.

Как обновления программного обеспечения изменят автомобили Subaru?

Как сообщает Reuters, обновления коснутся систем помощи водителю, автоматизированного управления и характеристик автомобиля. Компания стремится к тому, чтобы машины оставались актуальными на протяжении всего срока эксплуатации, а не получали новые возможности только при покупке следующей модели.

В то же время Subaru не планирует делать ставку на максимальное количество сложных функций. Исполнительный директор компании Эйдзи Сибата пояснил, что цель заключается в создании удобных автомобилей, а не в оснащении их чрезмерно передовыми технологиями. Автопроизводитель также хочет сохранить доступные цены, чтобы новые модели могли приобрести больше людей.

Какую электронную платформу разрабатывает Subaru?

Основой новых автомобилей станет интегрированный электронный блок управления (ECU), который компания будет постепенно внедрять в свою модельную линейку. По данным Nikkei, он объединит систему помощи водителю EyeSight с компонентами, отвечающими за управление движением автомобиля.

Основной чип для платформы Subaru разработала совместно с AMD. Reuters также сообщает, что электронную архитектуру планируют использовать в автомобилях с различными типами силовых установок – электрическими, гибридными и бензиновыми.

Унифицированная платформа позволит компании применять общую технологическую основу для различных моделей. Это должно упростить внедрение обновлений и развитие программных функций, хотя конкретных сроков запуска отдельных возможностей Subaru пока не объявила.

Как Subaru намерена ускорить разработку автомобилей?

Компания планирует сократить время разработки новых моделей примерно на 40%. Для этого она будет активнее использовать цифровое моделирование, а проектирование, испытания и подготовку к производству будет проводить параллельно, а не последовательно.

Такой подход уже показал результаты при разработке тестового автомобиля для следующего поколения электромобилей Subaru. Один из этапов работы удалось сократить с двух лет до одного. Сэкономленное время компания хочет использовать для дополнительной настройки характеристик и проверки качества реальных автомобилей.

Несмотря на то, что Toyota владеет 21% акций Subaru, японский автопроизводитель пока не планирует использовать программную платформу Toyota Arene. Toyota, со своей стороны, рассчитывает довести ее применение до 10 миллионов новых автомобилей в год к 2030 году.

Таким образом, Subaru развивает собственную технологическую платформу, которая должна объединить регулярные программные обновления, более быструю разработку и более доступные автомобили. Насколько существенно обновления изменят поведение машин на дороге, станет понятно после появления серийных моделей.