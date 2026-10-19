Японська компанія Subaru планує розробляти програмно-керовані автомобілі (Software-Defined Vehicles, SDV), функції яких можна вдосконалювати після купівлі за допомогою оновлень через інтернет. Про це представники автовиробника повідомили на стратегічному брифінгу в дослідницькому центрі в місті Сано на північ від Токіо. Про це пише Digitaltrends.

Як оновлення програмного забезпечення змінять автомобілі Subaru?

Як повідомляє Reuters, оновлення стосуватимуться систем допомоги водієві, автоматизованого керування та характеристик автомобіля. Компанія прагне, щоб машини залишалися актуальними протягом усього періоду експлуатації, а не отримували нові можливості лише під час купівлі наступної моделі.

Водночас Subaru не планує робити ставку на максимальну кількість складних функцій. Виконавчий директор компанії Ейдзі Сібата пояснив, що мета полягає у створенні зручних автомобілів, а не в оснащенні їх надмірно передовими технологіями. Автовиробник також хоче зберегти доступні ціни, щоб нові моделі могли придбати більше людей.

Яку електронну платформу розробляє Subaru?

Основою нових автомобілів стане інтегрований електронний блок керування (ECU), який компанія поступово впроваджуватиме у свою модельну лінійку. За даними Nikkei, він об'єднає систему допомоги водієві EyeSight із компонентами, які відповідають за керування рухом автомобіля.

Основний чип для платформи Subaru розробила спільно з AMD. Reuters також повідомляє, що електронну архітектуру планують використовувати в автомобілях із різними типами силових установок – електричними, гібридними та бензиновими.

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Уніфікована платформа дасть змогу компанії застосовувати спільну технологічну основу для різних моделей. Це має спростити впровадження оновлень і розвиток програмних функцій, хоча конкретних строків запуску окремих можливостей Subaru поки не оголосила.

Як Subaru хоче прискорити розробку автомобілів?

Компанія планує скоротити час розробки нових моделей приблизно на 40%. Для цього вона активніше використовуватиме цифрове моделювання, а проєктування, випробування та підготовку виробництва проводитиме паралельно, а не послідовно.

Такий підхід уже показав результати під час розробки тестового автомобіля для наступного покоління електромобілів Subaru. Один з етапів роботи вдалося скоротити з двох років до одного. Заощаджений час компанія хоче використати для додаткового налаштування характеристик і перевірки якості реальних автомобілів.

Попри те, що Toyota володіє 21% акцій Subaru, японський автовиробник наразі не планує використовувати програмну платформу Toyota Arene. Toyota, зі свого боку, розраховує довести її застосування до 10 мільйонів нових автомобілів на рік до 2030 року.

Отже, Subaru розвиває власну технологічну платформу, яка має поєднати регулярні програмні оновлення, швидшу розробку та доступніші автомобілі. Наскільки суттєво оновлення змінюватимуть поведінку машин на дорозі, стане зрозуміло після появи серійних моделей.