Астронавты Starliner, которые застряли на МКС, наконец-то получили дату возвращения домой

Суни Уильямс и Бутч Уилмор находятся на МКС уже 8 месяцев, хотя их миссия должна была длиться всего 8 дней. После длительных поисков решения NASA наконец сориентировалось, как отправить их домой, и это произойдет даже раньше, чем изначально предполагали.

Когда астронавты будут на Земле

NASA выпустило объявление, в котором сообщило, что двое астронавтов, которые отправились на Международную космическую станцию на корабле Boeing Starliner, вернутся домой на космическом корабле Dragon компании SpaceX. Ожидается, что это произойдет 12 марта, сообщает 24 Канал со ссылкой на LiveScience.

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Согласно анонсу, капсула Dragon сначала доставит на МКС четырех новых членов экипажа, в том числе астронавтку Энн Макклейн, которая займет должность командующей станции, Николь Айерс, которая будет управлять космическим кораблем, а также астронавта японского космического агентства JAXA Такуя Ониши. Макклейн и Ониши летят в космос уже во второй раз.

После того как они доберутся до места назначения, Бутч Уилмор и Суни Уильямс займут их места на борту Dragon и спустятся в капсуле на планету вместе с экипажем девятой миссии.

Изначально планировалось, что Уильямс и Уилмор проведут в космосе около недели, но проблемы с двигателем и гелиевой системой их корабля Boeing Starliner заставили NASA вернуть капсулу на Землю пустой. Что интересно, перед этим она целых три месяца проходила ремонт после выявленных неисправностей, но инженеры так и не смогли устранить проблемы. В конце концов, капсула приземлилась в Нью-Мексико 7 сентября 2024 года, но в процессе посадки у нее возникли новые проблемы, в частности другие неисправности двигателя. Поэтому NASA не ошиблось, когда оставило астронавтов на орбите.

Оба астронавта максимально использовали свое время на орбите. Например, недавно Суни Уильямс побила рекорд среди женщин за наибольшее количество часов, проведенных суммарно в открытом космосе за все время.

В декабре 2024 года NASA объявило, что Уильямс и Уилмор вернутся на новосозданной капсуле SpaceX Dragon не раньше конца марта 2025 года. Но теперь астронавты и остальные члены экипажа 9 вернутся домой чуть раньше середины месяца на старой капсуле, которая ранее уже летала к МКС.