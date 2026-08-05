Первый пошел: немецкий суд вынес историческое решение об искусственном интеллекте

Немецкое агентство по лицензированию GEMA одержало историческую победу в суде против платформы искусственного интеллекта Suno. Мюнхенский региональный суд постановил, что разработчики незаконно использовали композиции, защищенные авторским правом, для обучения своих алгоритмов. Это решение может стать прецедентом для всей индустрии генеративного ИИ.

Судьбоносное решение

Как сообщает Euronews, иск против разработчиков Suno был подан еще в январе 2025 года. В GEMA настаивали, что компания использовала музыкальные произведения для обучения своих моделей без лицензий и без выплат авторам. Суд в Мюнхене согласился с этими доводами.

Suno – это ИИ-генератор музыки, который позволяет создавать песни по текстовым подсказкам. Программа анализирует большие массивы уже существующей музыки, а затем генерирует новые треки на основе изученных закономерностей.

Мюнхенский региональный суд постановил, что использование песен платформой нарушало немецкое и американское законодательство об авторском праве. Судьи пришли к выводу, что ИИ-платформа незаконно получала, обрабатывала и воспроизводила музыку, интересы авторов которой представляет GEMA. Разработчиков обязали возместить агентству убытки, однако точная сумма пока не названа.

Как в GEMA отреагировали на решение суда?

Генеральный директор GEMA доктор Тобиас Хольцмюллер в комментарии Reuters заявил :

Сегодня Палата дала четко понять одну вещь: модели искусственного интеллекта, построенные на украденной интеллектуальной собственности, не пользуются защитой в соответствии с законом. Поставщики услуг ИИ должны платить за лицензии, а не бесплатно пользоваться произведениями наших участников. Сегодняшний вердикт суда значительно укрепил позиции Европы как культурного центра.

Председатель правления GEMA доктор Ральф Вейганд также сказал: "Это решение посылает мощный международный сигнал: творчество имеет ценность, и права творцов должны уважаться в эпоху искусственного интеллекта". Он добавил, что благодаря этому решению GEMA создала важный прецедент не только для своих более чем 100 000 правообладателей, с которыми работает организация, но и в целом для творцов во всем мире.

Конфликты Suno с лейблами

Это не первый случай, когда музыкальные генераторы оказываются в центре судебных споров. В 2024 году большие звукозаписывающие компании, в числе которых Warner, Sony Music Entertainment и Universal Music Group, уже подавали иски против Suno и сервиса Udio за нарушение авторских прав. Впоследствии Warner урегулировала иск и подписала с Suno официальное лицензионное соглашение.