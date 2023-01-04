В Японии квантовый компьютер подсоединят к самому мощному суперкомпьютеру Fugaku

Один из самых мощных суперкомпьютеров мира планируют объединить в тандем с будущей японской квантовой системой. Таким образом, квантовые системы планируют привлечь к освоению ниши практических вычислений задолго до появления квантового универсального вычислителя. Продвинутые в создании суперкомпьютеров японцы спешат воспользоваться этим преимуществом и создать рабочее решение к 2025 году.

Компьютер Fugaku совместной разработки и производства компании Fujitsu и Института физико-химических исследований RIKEN будет выступать как классическое вычислительное решение. Будущего квантового партнера этой системы Fujitsu и RIKEN также будут создавать вместе, и первый его прототип будет построен в городе Вако префектуры Сайтама уже к марту текущего года.

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Для чего объединять системы

Ожидается, что суперкомпьютеры смогут частично смягчить такие "детские болезни" квантовых систем как вероятностный характер вычислений (значительный уровень ошибок) и короткое время жизни квантовых состояний кубитов.

Сегодня кубиты фактически подключаются к обычным компьютерам, которые устанавливают и считывают их состояния при выполнении алгоритмов, так что ничего принципиально нового и сложного в гибридных квантово-классических вычислениях нет. Но и уровень сложности будущей задачи нельзя умалять – согласованная работа в режиме расчетов потребует новых программных сред, инструментов и даже алгоритмов.



Суперкомпьютер Fugaku / Фото RIKEN

Для подготовки к предстоящей совместной работе Fugaku и пока безымянной квантовой системы институт RIKEN создает команду разработчиков, которая с 2023 года будет заниматься изучением различных методов и инструментов расчета для облегчения передачи данных между квантовым компьютером и Fugaku.

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Запуск системы в работу ожидается в 2025 году. Вскоре после этого партнеры намерены довести гибридную систему до уровня "безошибочного" квантового компьютера. Компания Google, например, обещает создать исключительно квантовый вычислитель без ошибок к 2029 году. Японские инженеры намерены обогнать в этом Google путём гибридного подхода.