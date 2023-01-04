Комп'ютер Fugaku спільної розробки і виробництва компанії Fujitsu та Інституту фізико-хімічних досліджень RIKEN виступатиме, як класичне обчислювальне рішення. Майбутнього квантового партнера цієї системи Fujitsu і RIKEN також створюватимуть разом, і перший його прототип побудують у місті Вако префектури Сайтамо вже до березня поточного року.

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Для чого об'єднувати системи

Очікується, що суперкомп'ютери зможуть частково пом'якшити такі "дитячі хвороби" квантових систем, як імовірнісний характер обчислень (значний рівень помилок) і короткий час життя квантових станів кубітів.

Сьогодні кубіти фактично підключаються до звичайних комп'ютерів, які встановлюють і зчитують їхні стани під час виконання алгоритмів, тож нічого принципово нового і складного в гібридних квантово-класичних обчисленнях немає. Але й рівень складності майбутнього завдання не можна применшувати – узгоджена робота в режимі розрахунків потребуватиме нових програмних середовищ, інструментів і навіть алгоритмів.



Суперкомп'ютер Fugaku / Фото RIKEN

Для підготовки до майбутньої спільної роботи Fugaku і поки що безіменної квантової системи інститут RIKEN створює команду розробників, яка з 2023 року займатиметься вивченням різних методів та інструментів розрахунку для полегшення передачі даних між квантовим комп'ютером і Fugaku.

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Запуск системи в роботу очікується 2025 року. Незабаром після цього партнери мають намір довести гібридну систему до рівня "безпомилкового" квантового комп'ютера. Компанія Google, наприклад, обіцяє створити виключно квантовий обчислювач без помилок до 2029 року. Японські інженери мають намір обігнати в цьому Google шляхом гібридного підходу.