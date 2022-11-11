Искусственный интеллект предсказал гибель человечества: когда ждать апокалипсиса

Суперкомпьютер World One был использован для моделирования вариантов развития цивилизации. Машина назвала срок вымирания человечества. Причиной апокалипсиса, конечно же, станут люди.

Компьютер для расчетов был создан по заказу так называемого Римского клуба – международной организации, объединяющей представителей мировой политической, финансовой, культурной и научной элиты. Она занимается исследованием перспектив развития биосферы и гармонизации отношений человека и природы. Первоначально объединение имело целью привлечь внимание мировой общественности к глобальным социально-экономическим и экологическим проблемам.

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Каким видит наше будущее ИИ

По расчетам World One, крушение современной цивилизации произойдет уже к 2050 году. Люди подготовили себе столь быстрый финал, уничтожая окружающую среду.

Как уточняется в прогнозе, с 2040 по 2050 год цивилизованная жизнь, которой ее знает большинство землян, перестанет существовать. Причем населению планеты уже не помогут ни экологически чистые автомобили, ни регулировка рождаемости.

Загрязнение станет настолько серьезным, что начнет убивать людей, что, в свою очередь, приведет к сокращению населения до уровня ниже того, что был в 1900 году. На этом этапе, примерно с 2040 по 2050 год, цивилизованная жизнь, которой мы ее знаем, на этой планете прекратит свое существование,

– говорится в отчете.

Еще 50 лет назад эксперты Римского клуба пришли к выводу, что если человечество будет продолжать заниматься потреблением и производством так, как оно привыкло, не обращая внимания на экологию, то столкнется с резким снижением уровня жизни и доступа к продуктам.

Тогда эксперты тоже называли предельный срок – 2050 год. В дальнейшем докладе этого года они признали, что население Земли по-прежнему не хочет изменять своего отношения к окружающей среде.