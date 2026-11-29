Следующее полнолуние 2026 года появится на небе уже 23 декабря. Это будет так называемая "Холодная Луна", а также суперлуние, которое окажется ближе к планете, чем любое другое полнолуние в этом году.

Когда можно увидеть Холодную суперлуну

Полнолуние достигнет 100 процентов освещенности в среду, 23 декабря, в 15:28 по киевскому времени. По Гринвичу это будет 1:28 уже 24 декабря. Событие приходится на период сразу после зимнего солнцестояния и за два дня до Рождества. В этот момент Луна будет находиться примерно в 356 740 километрах от Земли, пишет 24 Канал.

Наблюдателям лучше всего смотреть на него во время местного восхода Луны, когда диск поднимается над восточным горизонтом вскоре после захода солнца. Точное время зависит от места.

Почему у горизонта Луна кажется больше

Низко над горизонтом Луна особенно эффектна для фотографов. На фоне зданий, деревьев или гор ее диск может казаться значительно больше, чем высоко в небе. Это называют лунной иллюзией: так мозг по-другому воспринимает видимый размер Луны.

Кроме того, диск иногда приобретает золотистый, оранжевый или красноватый оттенок. В горизонта лунный свет проходит через более толстый слой атмосферы Земли. Атмосфера рассеивает больше коротоких синих волн, поэтому более теплые цвета становятся заметнее.

Почему декабрьская Луна самая массивная по видимому размеру в этом году

Луна движется по эллиптической орбите, поэтому расстояние от нее до Земли меняется в течение месяца. Ближайшую точку орбиты называют перигеем. Когда полнолуние совпадает с перигеем, его называют суперлунием. Согласно расчетам, которые приписывают покойному астроному Фреду Эспенаку, в декабре полная Луна окажется на расстоянии 356 740 километров, а это наименьшее расстояние среди всех полных Лун 2026 года.

К этой разнице стоит относиться трезво. Суперлуна действительно больше и ярче обычного полнолуния, но невооруженным глазом это заметить непросто. По оценке The Old Farmer's Almanac, он может выглядеть примерно на 7 процентов больше среднего полнолуния, в зависимости от того, с чем сравнивать. Видимая яркость и размер зависят также от состояния атмосферы и положения Луны на небе. Декабрьская суперлуна станет одной из трех в 2026 году.

Почему эту луну называют "Холодной"

Название отражает морозы, которые традиционно ассоциируются с декабрем в Северном полушарии. Оно происходит из традиции народа мохоков и указывает на начало самого холодного времени года. Другое название – "Луна длинной ночи" – связано с народом мохиканов. Оно намекает на близость полнолуния к зимнему солнцестоянию, когда на Северном полушарии самый короткий день и самая длинная ночь.

В европейских традициях декабрьское полнолуние называли Луной перед Йолем, то есть перед празднованием середины зимы. Эти названия показывают, как общины когда-то пользовались лунными циклами, чтобы отслеживать смену времен года и планировать сельскохозяйственные и культурные дела.

Что еще можно увидеть в декабрьском небе

Рядом с суперлуной зимнее небо будут украшать яркие звезды. Самый известный узор среди них – Зимний шестиугольник, большой астеризм из шести ярких звезд. Начать можно с Сириуса, самой яркой звезды ночного неба Земли, а затем перейти к Ригелю в созвездии Ориона. Затем шестиугольник продолжают Альдебаран в Тельце, Капелла в Возничем, Поллукс в Близнецах и Процион в Малом Псе. Яркость Луны может скрыть более тусклые звезды, но самые яркие участники этого узора при благоприятных условиях останутся заметными.