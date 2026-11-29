Коли дивитися на Холодний супермісяць

Повний Місяць досягне 100 відсотків освітленості у середу, 23 грудня, о 15:28 за часом у Києві. За Гринвічем це буде 1:28 уже 24 грудня. Подія припадає на період одразу після зимового сонцестояння й за два дні до Різдва. У цей момент Місяць перебуватиме приблизно за 356 740 кілометрів від Землі, пише 24 Канал.

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Спостерігачам найкраще дивитися на нього під час місцевого сходу Місяця, коли диск здіймається над східним обрієм невдовзі після заходу сонця. Точний час залежить від місця.

Чому біля горизонту Місяць здається більшим

Низько над обрієм Місяць особливо ефектний для фотографів. На тлі будівель, дерев чи гір його диск може здаватися значно більшим, ніж високо в небі. Це називають місячною ілюзією: так мозок по-іншому сприймає видимий розмір Місяця.

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Крім того, диск іноді має золотий, оранжевий або червонуватий відтінок. Біля горизонту місячне світло проходить крізь товщий шар атмосфери Землі. Атмосфера розсіює більше коротких синіх хвиль, тому тепліші кольори стають помітнішими.

Чому грудневий Місяць наймасивніший за видимим розміром цьогоріч

Місяць рухається еліптичною орбітою, тож його відстань до Землі змінюється впродовж місяця. Найближчу точку орбіти називають перигеєм. Коли повня збігається з перигеєм, її називають супермісяцем. За розрахунками, які приписують покійному астроному Фреду Еспенаку, у грудні повний Місяць опиниться на відстані 356 740 кілометрів, а це найменша відстань серед усіх повних Місяців 2026 року.

Різницю варто оцінювати тверезо. Супермісяць справді більший і яскравіший за звичайну повню, але неозброєним оком це помітити непросто. За оцінкою The Old Farmer's Almanac, він може виглядати приблизно на 7 відсотків більшим за середній повний Місяць, залежно від того, з чим порівнювати. Видимі яскравість і розмір залежать і від стану атмосфери та положення Місяця на небі. Грудневий супермісяць буде одним із трьох у 2026 році.

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Чому цей місяць називають Холодним

Назва відображає морози, які традиційно асоціюються із груднем у Північній півкулі. Вона походить із традиції народу мохоків і вказує на початок найхолоднішої пори року. Інша назва – Місяць довгої ночі – пов'язана з народом мохікан. Вона натякає на близькість повні до зимового сонцестояння, коли в Північній півкулі найкоротший день і найдовша ніч.

У європейських традиціях грудневу повню називали Місяцем перед Йолем, тобто перед святкуваннями середини зими. Ці назви показують, як громади колись користувалися місячними циклами, щоб відстежувати зміну пір року й планувати землеробські та культурні справи.

Що ще видно в грудневому небі

Поруч із супермісяцем зимове небо прикрашатимуть яскраві зорі. Найвідоміший візерунок серед них – Зимовий шестикутник, великий астеризм із шести яскравих зір. Почати можна із Сіріуса, найяскравішої зорі нічного неба Землі, а далі перейти до Рігеля в сузір'ї Оріона. Потім шестикутник продовжують Альдебаран у Тельці, Капелла у Візничому, Поллукс у Близнюках і Процион у Малому Псі. Яскравість Місяця може приховати слабші зорі, але найяскравіші учасники цього візерунка за сприятливих умов залишаться помітними.