Ученые нашли интересную общую черту, объединяющую современных людей и живших 500 000 лет назад

Находки в пещере Кесем раскрывают новую сторону человечества

В своем исследовании ученые объединили археологию, теорию эволюции, психологию и нейронауку. Ранее коллекционирование изучали преимущественно в контексте позднего доисторического периода и сосредотачивались на общих значениях или социальном статусе. На этот раз команда обратилась к гораздо более древнему периоду и попыталась понять, что отдельный предмет означал для конкретного человека, пишет Archaeology Magazine.

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Доказательства получены из нескольких доисторических стоянок. В пещере Кесем археологи нашли мелкие цветные камешки, которые жители принесли из разных мест. Практического применения для них исследователи не обнаружили.

Красочные кремневые изделия, найденные в пещере Кесем. Они были принесены в пещеру из различных ландшафтных местностей за пределами пещеры. Большинство изделий были переработаны и заточены / Фото Р. Баркай/Evolutionary Anthropology

В долине Сахнин мастера изготавливали ручные рубила из кремня, в котором были окаменелости или необычные геологические признаки. На некоторых орудиях такой признак расположен посередине камня, поэтому владелец мог видеть его и прикасаться к нему.

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Ревадим, Джальджулия и пещера Кесем подарили еще одну находку: старые кремневые орудия с "постаревшей" поверхностью. Часть из них была заострена повторно, но большинство сохранило первоначальную поверхность и следы более древней обработки. Авторы предполагают, что потертый вид имел ценность, ведь поверхность рассказывала историю орудия.

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Ручной топор, сформированный вокруг концентрического геологического объекта в центре. Исследователи предполагают, что необычные особенности таких инструментов могли иметь личное значение для ранних людей, помимо их практического использования / Фото Р. Баркай/Evolutionary Anthropology

Как камень помогал запоминать

Авторы считают, что такие предметы работали как портативные "устройства внешней памяти". Камешек из далекого места мог вернуть воспоминание о путешествии. Внешний вид и ощущения от предмета, возможно, помогали владельцу отличить событие, которое он пережил сам, от услышанной или выдуманной истории. Психологи называют это мониторингом источника. Сувенир путешествует вместе с человеком и показывается другим, поэтому личный рассказ звучал бы убедительнее.

Группы людей держатся на доверии. Они следят за союзами, подарками, долгами и правами на определенные места, а надежная память укрепляет эти связи. Авторы описывают "сувенирную нишу". Когда сувениры на протяжении многих поколений стали привычным явлением, люди, которые сопоставляли внутренние воспоминания с внешними знаками, могли получать преимущества для выживания. Тогда усилился отбор в тех участках мозга, которые оценивают, откуда взялось воспоминание и насколько ему можно доверять. Культура и биология, по мнению авторов, подталкивали друг друга и сформировали автобиографическую память – способность объединять опыт в одну жизненную историю. Именно она лежит в основе нашего ощущения себя.

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Почему это произошло именно тогда

Баркай, один из авторов, связывает время появления этой привычки с изменением окружающей среды. Большие животные, особенно слоны, исчезли на этой территории. Древним людям пришлось искать новые способы охоты и изучать угодья, где водились лани и дикие быки. Вещи, которые они приносили оттуда, могли сохранять личную связь с землей, которая будет кормить их и в дальнейшем.

Авторы называют свою идею гипотезой, а не доказательством того, что каждый необычный камень был сувениром. Они обозначили археологические, связанные с развитием и экспериментальные проверки, которые помогут отделить объяснение, основанное на памяти, от версий о красоте или обмене.