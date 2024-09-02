Коллекция старинных автомобилей отправляется со свалки на аукцион

Коллекция Руди Кляйна, известная как "Свалка" и расположенная в Лос-Анджелесе, выставляется на аукцион спустя более двух десятилетий после его смерти. Она включает многочисленные экземпляры многих старинных автомобилей, в том числе и очень редких.

Руди Кляйн и его коллекция

Руди Кляйн, немецкий иммигрант, который приехал в Северную Америку в конце 1950-х, начинал свою карьеру мясником, прежде чем основал компанию Porsche Foreign Auto в Лос-Анджелесе в 1967 году. Эта компания занималась продажей автокреплений, но вскоре Кляйн стал известен как сборщик редких европейских автомобилей.

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В течение нескольких десятилетий он накопил значительную коллекцию классических машин, которые хранились под строгой охраной в окружении забора с колючей проволокой. Мало кто видел эти автомобили, поскольку коллекция никогда не была открыта для публики. Даже после смерти Кляйна в 2001 году его сыновья продолжали держать коллекцию скрытой.

Секретность, окружавшая эти машины, порождала множество слухов и мифов о том, что же скрывается за закрытыми воротами. Теперь, спустя более двух десятилетий, мир наконец-то получит возможность увидеть эту легендарную коллекцию. RM Sotheby's описывает ее как "самый большой скрытый автомобильный клад в мире", и в нее входят действительно выдающиеся и редкие автомобили.



Один из автомобилей в коллекции / Фото RM Sotheby's

Классические автомобили, которые десятилетиями гнили под калифорнийским дождем и палящим солнцем, уйдут с молотка в конце октября. Среди них можно найти Lamborghini Miura, Mercedes-Benz 300 SL і Mercedes-Benz 500K, который, вероятно, будет самым дорогим из лотов. Во многих случаях машины присутствуют в нескольких экземплярах.



Один из автомобилей в коллекции / Фото RM Sotheby's

Один из 300 SL – чрезвычайно редкий экземпляр Alloy Gullwing, которых было создано всего 29 штук. Alloy Gullwings отличались облегченным кузовом, чтобы сделать их более конкурентоспособными на гоночной трассе. Один такой, хотя и в первозданном состоянии, был продан почти за 7 миллионов долларов на аукционе в 2022 году. Экземпляр Кляйна был единственным, выполненным в черном цвете, и в свое время принадлежал известному импортеру Ferrari Луиджи Чинетти.

Что касается 500K, то это единственное купе 1935 года выпуска, принадлежавшее легенде довоенных гонок Гран-при Рудольфу Караччоли. По слухам, оно было любимым автомобилем Кляйна и, вероятно, станет самым дорогим в коллекции.

Коллекция также включает Horch 855 Special Roadster 1939 года, который якобы принадлежал Еве Браун, а также прототип Iso Grifo A3/L Spider 1967 года от Bertone и несколько Porsche 356es.

Коллекция машин Руди Кляйна / Фото RM Sotheby's

Кляйн, который сам немного увлекался техникой, присматривался к редким автомобилям. Особое внимание он уделял машинам из Германии, поскольку сам был оттуда родом.

Интересно, что покупал он их часто в виде неработающего хлама – в результате большинство автомобилей в коллекции требуют много работы, чтобы вернуть их в пригодное для передвижения состояние.

Коллекция машин Руди Кляйна / Фото RM Sotheby's

Подробный перечень всех автомобилей, а также дата и место проведения аукциона будут объявлены в ближайшее время.

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