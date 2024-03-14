В Уэльсе посреди поля появился таинственный монолит, происхождение которого никто не понимает

Серебристый монолит высотой три метра заметили в Уэльсе. Мужчина, совершавший утреннюю прогулку, заметил его прямо посреди поля. Особый интерес вызывает то, что это не первый подобный случай.

Монолиты появляются по всему миру

Эта история тянется еще с 2020 года, когда в тихом уголке дикой природы штата Юта команда биологов считала с вертолета животных. Ученые вдруг заметили блестящий металлический монолит, выделявшийся среди скалистых холмов. В течение следующих нескольких недель такие же монолиты появлялись и исчезали в разных точках мира: второй нашли в Румынии, затем третий в Калифорнии, а дальше в Пенсильвании и Нидерландах, на острове Уайт у южного побережья Англии и в других местах.

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И никто так и не смог объяснить, что это такое, кто их поставил и с какой целью. Конечно же, мгновенно появились теории заговоров об инопланетных вторжениях, тогда как другие считали, что это художественный проект, вспоминая таинственного Бэнкси.



Монолит, найденный в Юте в 2020 году / Фото Utah Department of Public Safety

И теперь аналогичный монолит установили в Уэльсе. Каменщик Крейг Мьюир гулял по территории Сенного холма в Национальном парке "Бреконские маяки", когда наткнулся на странный объект.

Это, видимо, какая-то художественная инсталляция. Если бы вы ничего не знали, то, глядя на него, могли бы легко подумать, что его сбросило НЛО или что-то подобное,

– говорит Мьюир.

Он говорит, что эта структура призматической формы была хорошо сделана, без видимых следов сварки, и, возможно, изготовлена из хирургической стали. Он описал поверхность как слишком блестящую для алюминия и гладкую, с четкими краями. "Я бы сказал, что это была хирургическая сталь, потому что, очевидно, тот, кто это сделал, не хотел, чтобы она ржавела", – говорит каменщик.

Поскольку в его семье были сварщики и металлообработчики, Мюир сказал, что он много работал с металлом, и по его профессиональному мнению, тот, кто изготовил монолит, сделал "действительно хорошую работу".

Все это не сдвинулось с места даже во время сильного ветра, что свидетельствует о большом весе. Неясно, насколько он заглублен в землю.

Монолит, торчащий посреди поля в Уэльсе: видео CBS News

The New York Times также отмечает, что рядом с монолитом нет "никаких признаков того, как он туда попал". То есть, вероятно, возле него нет следов автомобиля, которым его могли бы доставить сюда этот безусловно тяжелый предмет. Но Мьюир говорит, что видел некоторые отпечатки ног. Неясно, принадлежат ли они тому, кто установил объект, или кому-то, кто успел обнаружить монолит раньше.

Что дальше

К сожалению, эта находка ничего не прояснила. Предположительно, такие монолиты продолжит появляться и в дальнейшем. Известно, что по крайней мере некоторые из них исчезали так же внезапно, как и появлялись, поэтому, возможно, такая судьба ждет и этот монолит.

Мьюир назвал его "совершенным монолитом" и говорит, что он "точно такой же, как те, что есть в Египте". На нем "вообще нет никаких отметок".