NASA идентифицировало загадочный объект, вращающийся вокруг Луны

Лунный разведывательный орбитальный аппарат NASA (LRO) недавно сделал снимки необычного объекта, который быстро двигался по лунному небосклону. Однако, вопреки предположениям, это не неопознанный летающий объект (НЛО).

Оказалось, что на снимке LRO был зафиксирован корейский лунный орбитальный аппарат KPLO (Korea Pathfinder Lunar Orbiter), также известный как Danuri, информирует 24 Канал.

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Что это за зонд?

KPLO, миссия Корейского института аэрокосмических исследований, находится на почти параллельной орбите с LRO NASA. Такое близкое расположение привело к редкому событию, когда оба космических аппарата пересеклись, что потребовало тщательной координации.

Запущенный в августе 2022 года, Danuri отправился в первую лунную экспедицию Южной Кореи. С декабря 2022 года он вращается вокруг Луны, помогая планировать будущие лунные миссии и тестируя "лунный интернет" для связи между лунными объектами и Землей.

Чтобы зафиксировать Danuri на своем снимке, сотрудники Центра космических полетов имени Годдарда NASA должны были точно расположить камеру LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter Camera) в нужном месте и в нужное время. Результатом короткой 0,338-милисекундной экспозиции стал размытый кусочек Danuri из-за высокой относительной скорости между двумя космическими аппаратами, сообщили в американском космическом ведомстве.



Danuri на фоне Луны / Фото NASA LRO

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Несмотря на эту случайную встречу, LRO имеет историю замечательных наблюдений, включая обнаружение остатков разбитых лунных посадочных модулей и помощь в лазерных экспериментах для улучшения навигационных систем будущих лунных миссий.