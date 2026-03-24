Под древним захоронением обнаружили тайный ход: находка удивила даже ученых

В Германии археологи обнаружили необычный подземный тоннель, скрытый в пределах доисторического комплекса. Находка показала, что территорию использовали на протяжении тысячелетий, а сам ход, предположительно, специально закрыли в средневековье. Открытие помогает лучше понять, как древние места получали новое значение для более поздних поколений.

Об этом рассказывает Daily Galaxy со ссылкой на Государственное управление по вопросам охраны культурного наследия и археологии Германии (LDA).

Зачем средневековые люди создали подземный ход в древнем месте?

Необычное открытие сделали археологи в земле Саксония-Анхальт вблизи деревни Райнштедт в районе Гарц. Раскопки проводили перед установкой ветровых турбин на холме Дорнберг. Сначала исследователи наткнулись на объект, который казался обычной археологической деталью, однако впоследствии он оказался значительно интереснее, о чем говорится в пресс-релизе LDA.

Эта территория уже была известна как древний погребальный ландшафт. Здесь ранее фиксировали захоронения в скорченном положении, относящихся к позднему неолиту, а также следы кургана бронзового века. Это свидетельствует о том, что место имело значение для людей в течение очень длительного времени – они возвращались сюда снова и снова.

Панорамный вид на неолитический ров, нарушенный средневековым подземным тоннелем / Фото LDA / Симон Майер

В центре исследований – большой ров, связан с культурой Баальберге, которая существовала в четвертом тысячелетии до нашей эры. Именно это сооружение считается древнейшим этапом активности на участке. Более поздние захоронения подтвердили, что территория не потеряла сакрального или символического значения для последующих сообществ, хотя точные причины этого остаются неизвестными.

Исследователи предполагают, что из-за репутации языческого кладбища местные жители могли избегать этого места, что делало его удобным для скрытого использования.

Каменная плита скрывала больше, чем могилу

Подземный проход сначала выглядел как овальная яма примерно два метра длиной и до 75 сантиметров в ширину, информирует Live Science. Его перекрывала тяжелая каменная плита, из-за чего археологи сначала решили, что перед ними могила. Однако эта версия быстро отпала после более детальных наблюдений.

Заполнение ямы имело наклон в северном направлении и врезалось в плотный лес – мелкозернистый осадок, принесенный ветром, хорошо сохраняющий форму. Среди находок были обломки керамики позднего средневековья, что указывало на значительно более поздний период использования сооружения.

Впоследствии исследователи определили, что это так называемый "эрдшталь" – узкий искусственный подземный тоннель, характерен для регионов с лессовыми почвами. Такой коридор имеет легкий изгиб, высоту примерно от одного до 1,25 метра и ширину от 50 до 70 сантиметров.

Узкий средневековый тоннель "Эрдшталь", высечен в лессовых почвах / Фото LDA / Ульф Петцшманн

Внутри обнаружили вырезанную ступеньку, нишу в стене и заостренную форму свода. Подобные сооружения иногда дополнялись небольшими камерами.

Зачем проход спрятали?

Еще больше вопросов вызвали предметы, найденные в проходе. Археологи зафиксировали железную подкову, скелет лисы и кости мелких животных. На самом дне лежал тонкий слой древесного угля. Почва вокруг него была уплотнена, но не имела следов сильного горения. Это может свидетельствовать о кратковременном использовании огня небольшой интенсивности.

Артефакты, обнаружены в подземном ходе / Фото LDA / Ульф Петцшманн

Возле самой узкой части входа лежали несколько больших камней, сложенных намеренно. Такая конструкция дает основания полагать, что тоннель сознательно заблокировали в определенный момент. Исследователи напоминают, что в средневековье древние погребальные места часто считались табуированными. Именно поэтому скрытое подземное пространство могли создать там, где люди редко бывали.

