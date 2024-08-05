Скандальный журналист Такер Карлсон якобы знает, кто создал биткоин: новая теория заговора

Коллекция теорий заговоров, которые почему-то так облюбовали сторонники Илона Маска и Такера Карлсона, пополнилась еще одной – о вероятном создателе биткойна, который уже много лет остается тайной. Так, бывший ведущий Fox News говорит, что за именем таинственного Сатоси Накамото стоит не одно конкретное лицо, а целая организация.

Кто (якобы) создал биткойн

Такер Карлсон принял участие в частном мероприятии в поддержку Трампа, который посвятили теме криптовалют в 2024 году. Бывший ведущий Fox News, который теперь имеет собственное шоу на X, где распространяет фейковые новости, теории заговоров и пророссийскую пропаганду, заявил, что биткойн — это "очевидное" творение Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

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Очевидно, что это было ЦРУ, мы все это знаем. Это похоже на Signal, они добрались туда первыми. Это сладкая ловушка!

– сказал Карлсон толпе в Нэшвилле, улыбаясь.

Хотя американская разведка и имеет задокументированные связи с основанием мессенджера Signal, популярного приложения для обмена зашифрованными сообщениями, который поддерживают Илон Маск и Эдвард Сноуден, этого нельзя сказать о биткоине. Похоже, что, объединяя эти две технологии, Карлсон предполагает, что заинтересованность правительства в сотрудничестве с быстро развивающимися технологиями, — это то же самое, что и создание этих технологий.

Масла в огонь этой конспирологической теории подливает тот факт, что никто на самом деле не знает личность основателя биткоина Сатоси Накамото, хотя на протяжении многих лет разные люди приписывали себе эту заслугу, предлагая сфабрикованные доказательства и сомнительные теории.

Люди, которые занимаются криптовалютой, не просто зарабатывают деньги, они стремятся изменить мир. Это не поверхностные люди. Это люди, которые могут ответить на каждый вопрос, кроме "кем был Сатоси?" Кто-то должен ответить на это!

– добавил бывший ведущий.

В конце концов, он добавляет, что для него на самом деле это "не имеет значения", поскольку идея "все равно замечательная".

Это далеко не худшее, что когда-либо говорил Карлсон, но это демонстрирует, что он и его единомышленники крайне склонны к различным теориям заговоров, которые они распространяют без каких-либо достоверных доказательств.